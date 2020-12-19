Уряд Бельгії через помилку розсекретив ціни на вакцини від COVID-19
У Бельгії помилково розсекретили вартість вакцин проти COVID-19 для країн Європейського Союзу.
Як пише HLN, відповідну таблицю на сторінці в Twitter опублікувала держсекретарка з питань бюджету Бельгії Єва де Блеекер. Через пів години цей твіт видалили.
У ЄС раніше заявляли, що інформація про ціни є комерційною таємницею. Однак, за словами держсекретарки, оприлюднення таблиці було помилкою співробітників пресслужби і "не ставить під загрозу" доступ Бельгії до вакцин.Ціни на одну дозу вакцини проти коронавірусу:
Moderna – $18;
BioNTech / Pfizer – €12;
CureVac – €10;
Johnson & Johnson – $8,50;
Sanofi/GSK – €7,56;
Oxford/AstraZeneca – €1,78.
Таки чином, вартість найдешевшого препарату зі списку в 6 разів менша, ніж найдорожчого.
Європейська Комісія відреагувала на розсекречення цін так: "Ми не будемо коментувати те, що сталося в Бельгії, але ціни на вакцини конфіденційні".
Єва де Блеекер відмовилася відповідати на запитання журналістів про те, чим обумовлена різниця в ціні вакцин від різних виробників. Однак, вона назвала прозорість "одним із стовпів своєї політики". "І, можливо, я була занадто прозора", – додала вона.
Згідно з таблицею, Бельгія закупить 33 млн доз препарату за 279 млн євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американській компанії Moderna довелося знищити 400 000 доз вакцини проти коронавірусу через проблеми з фільтрацією на фінальному етапі виробництва.
Згідно з дослідженнями, препарат від Moderna може забезпечити імунітет до коронавірусу на три місяці.