Cкандального Микитася вигнали з "Укрбуду": що трапилося

Одна з найбільших будівельних компаній "Укрбуд" змінила керівника. Президента корпорації Максима Микитася вигнали з обійманої посади. Офіційну причину в компанії не називають, однак, за інформацією OBOZREVATEL, після низки скандалів і позбавлення місця в парламенті Микитась став "непрацездатним".

Так, офіційно гендиректор "Укрбуд Девелепмент" Олег Майборода повідомив: Микитась вийшов із бізнесу і більше не є власником компанії. "Подробиці розголошувати не можу, але на будівельні процеси це негативно не вплине. Після літнього зниження темпів, роботи на всіх майданчиках набирають обертів", – пояснив він.

Президент "Укрбуд" і нардеп Максим Микитась kp.ua

Максим Микитась за останні місяці був викритий у декількох скандальних забудовах і сумнівних виграшах на тендерах. Зараз же, за інформацією OBOZREVATEL, він також втратив вплив на органи місцевої влади, позбувся покровителів у правоохоронних органах. Після низки таких ударів він нібито почав зловживати алкоголем і посварився з колишніми партнерами в "Укрбуд".

Нагадаємо, що Микитась прийшов на посаду президента державної корпорації "Укрбуд" у 2010-му. Відтоді він фактично "приватизував" державну компанію і почав грати за своїми правилами.

Пов'язані з чиновником компанії вигравали тендери на ремонт шкіл, будівництво Шулявського мосту, і навіть умудрилися побудувати висотку на місці райвідділу поліції. Проте після зміни влади й скандальних викриттів ситуація кардинально змінилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилося в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала компанії з оточення Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

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