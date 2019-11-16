"Чорну п'ятницю" хочуть скасувати: бренди виступили з несподіваною заявою

Більше 300 світових брендів одягу виступили з ініціативою "Зроби п'ятницю знову зеленої". Головна ідея: "чорну п'ятницю" потрібно скасувати, бо люди в цей день купують непотрібні речі і тим самим забруднюють навколишнє середовище.

Як говориться в публікації ВВС, таку ідею підтримала далеко не вся індустрія. Наприклад, консорціум підприємств роздрібної торгівлі Великобританії (BRC) упевнений: "чорна п'ятниця" дає їх покупцям шанс отримати ту речі, яка в звичайний день їм не по Кормань.

Команда активістів проти знижок складається переважно з французьких брендів. Головний ініціатор - Ніколас Рор, один із засновників Faguo - компанії з виробництва одягу. "Сучасний процес споживання - дуже спотворений. Люди купують не тому, що їм це потрібно, а тому що підпадають під вплив і маніпуляції. Ми ж хочемо, щоб вони зосередилися на тому, що вже мають в своїх шафах, і купували тільки те, що дійсно необхідно", - заявив він.

Петсі Перрі з Манчестерського університету каже: "Чорна п'ятниця - прекрасна можливість, щоб скористатися знижками, але це суперечить прагненню екологічної безпеки і рівноваги".

З одного боку, виробники все частіше говорять про захист навколишнього середовища, але, з іншого - створюється враження, що вони заохочують людей продовжувати купувати більше товарів. "Думаю, що поступово все більше компаній будуть відмовлятися від Чорної п'ятниці", - прокоментувала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році довгоочікуваний для шопоголіків день глобальних розпродажів " Чорна п'ятниця " в Україні стартує 29 листопада. Побутові товари можна буде придбати на 70% дешевше

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