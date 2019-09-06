"Чорний список": в Україні будуть по-новому боротися з боржниками за газ

В Україні будуть регулярно публікувати списки компаній, які ставлять під загрозу проведення опалювального сезону.

Йдеться про виробників тепла, які не розраховуються за газ. Про це оголосили в "Нафтогазі".

"Інформацію про несумлінних тепловиробників "Нафтогаз" планує оновлювати на своєму сайті щочетверга. Вона включатиме, зокрема, дані про рівень заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах спецобов’язків", – кажуть у пресслужбі компанії.

В опублікованому на сайті "Нафтогазу" списку вже є 142 боржники, тоді як загальна кількість тепловиробників – 1316 підприємств.

Загальна сума їхнього боргу перевищує 6,4 млд гривень, а для відновлення газопостачання боржники повинні заплатити не менше 3 млрд гривень.

Найбільші неплатники – "Криворізька теплоцентраль" (борг 1 млрд 514 млн), "Теплопостачання міста Одеси" (748,6 млн грн) і Сєвєродонецька ТЕЦ (583 млн грн).

Частина списку боржників

З'явилися списки боржників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні газ взимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ у травні, але воно передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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