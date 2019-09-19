Головна Новини
19 вересня • оновлено в 11:10
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Чорний четвер" для біткоїна: криптовалюта впала нижче психологічного рівня

2.6т Читати матеріал російською

Курс біткоїна несподівано обвалився. У четвер вранці, 19 вересня, криптовалюта коштує приблизно $9900.

Обвал ціни, за даними порталу CoinMarketCap, трапився десь о 6-й годині ранку за київським часом. Ціна криптовалюти, яка спочатку плавно подешевшала з $10 220 на $100, буквально за пів години впала до $9860. До 9 години ранку монета трохи подорожчала.

Зниження курсу порівняно з вартістю в середу, 18 вересня, становило $360, або понад 3%. Капіталізація з $183,4 млрд знизилася до $177 млрд. Таки, за пів години власники цифрової валюти втратили $6,4 млрд.

Новини
Вимагають $4 млрд: винахідник біткоїна заплатить величезну суму

"Чорний четвер" для біткоїна: криптовалюта впала нижче психологічного рівня

CoinMarketCap

Такі ж проблеми й у власників інших криптовалют. З топ-100 криптовалют ціна за добу піднялася тільки у 17-ти. А в першій десятці головних монет збитків немає лише в однієї – криптовалюта Stellar зросла на 13,3%.

"Чорний четвер" для біткоїна: криптовалюта впала нижче психологічного рівня

CoinMarketCap

Так, прогнози, які аналітики давали раніше (що цього тижня курс може знизитися до $10 100), не справдилися.

Обвал біткоїна експерти з криптовалют пояснюють тривожними новинами з Китаю. Там влада вирішила позбутися майнерів (видобувачів) криптовалют.

"Напередодні падіння ЗМІ підтвердили, що центральний уряд Китаю планує вигнати з країни майнінгову індустрію. Владі автономного району Внутрішня Монголія доручили виявити і закрити незаконні ферми. Тим же підприємствам, які пройдуть інспекцію, необхідно буде платити стандартні тарифи протягом деякого часу, а потім їм також доведеться покинути країну", – повідомив вранці 19 вересня сайт FokrLog.

Курс біткоїна рекордно впав

Курс біткоїна рекордно впав

NewsBTC

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Криптовалюти Курс валют
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel