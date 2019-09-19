"Чорний четвер" для біткоїна: криптовалюта впала нижче психологічного рівня

Курс біткоїна несподівано обвалився. У четвер вранці, 19 вересня, криптовалюта коштує приблизно $9900.

Обвал ціни, за даними порталу CoinMarketCap, трапився десь о 6-й годині ранку за київським часом. Ціна криптовалюти, яка спочатку плавно подешевшала з $10 220 на $100, буквально за пів години впала до $9860. До 9 години ранку монета трохи подорожчала.

Зниження курсу порівняно з вартістю в середу, 18 вересня, становило $360, або понад 3%. Капіталізація з $183,4 млрд знизилася до $177 млрд. Таки, за пів години власники цифрової валюти втратили $6,4 млрд.

CoinMarketCap

Такі ж проблеми й у власників інших криптовалют. З топ-100 криптовалют ціна за добу піднялася тільки у 17-ти. А в першій десятці головних монет збитків немає лише в однієї – криптовалюта Stellar зросла на 13,3%.

CoinMarketCap

Так, прогнози, які аналітики давали раніше (що цього тижня курс може знизитися до $10 100), не справдилися.

Обвал біткоїна експерти з криптовалют пояснюють тривожними новинами з Китаю. Там влада вирішила позбутися майнерів (видобувачів) криптовалют.

"Напередодні падіння ЗМІ підтвердили, що центральний уряд Китаю планує вигнати з країни майнінгову індустрію. Владі автономного району Внутрішня Монголія доручили виявити і закрити незаконні ферми. Тим же підприємствам, які пройдуть інспекцію, необхідно буде платити стандартні тарифи протягом деякого часу, а потім їм також доведеться покинути країну", – повідомив вранці 19 вересня сайт FokrLog.

Курс біткоїна рекордно впав NewsBTC

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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