"Чорне небо" в Красноярську: жителям "наддержави" запропонували вмирати

Жителі російського Красноярська багато років страждають від "чорного неба", що виникає через викиди заводів та спалювання вугілля в ТЕЦ. Ситуацію могла б вирішити газифікація міста, адже поруч йде газова труба на Китай. Але грошей на це у "наддержави" немає.

Влада заявляє, що все добре і навіть змушує вихователів дитячих садків виводити дітей на прогулянки на отруєному повітрі. Про це йдеться в передачі "Чорне небо в Красноярську: хто винен і що робити?", яку зняв проект "Редакція" російського журналіста Олексія Пивоварова. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Таке враження, що я викурюю по дві пачки цигарок в день", – розповідає про повітря в місті один з героїв передачі.

Проблеми з екологією у місті почалися на початку 2000-х. Влада називає це "несприятливими метеоумовами". Колишній губернатор запевняв, що в місті все в порядку. Новий проблему визнає, але вирішувати її, судячи з усього, не має наміру.

Місцеві екоактивісти встановили по всьому місту прилади, які в реальному часі вимірюють кількість сажі та інших небезпечних частинок в повітрі. За стандартами безпеки Європи і США, якщо їх більше 160 мікрограмів на кубометр повітря, надходить сигнал небезпеки. "Жовтий" і "червоний" рівні в місті практично завжди.

Показники забрудненого повітря

Але для місцевої влади це нічого не важить. Вони користуються радянськими методиками, за якими переживать потрібно тоді, коли забруднення перевищить позначку в 1600 мікрограмів. Все що нижче для російських чиновників – це "ок". Так що навіть якщо через пелену викидів на небі не видно сонця, а горло і очі буквально виїдає, вихователі садочків зобов'язані виводити дітей на прогулянку на вулицю. Інакше з точки зору чиновників вони порушать санітарні правила і норми.

Причин, через які задихається Красноярськ, кілька. Це і Красноярський алюмінієвий завод, і вихлопи від автомобілів, і викиди від ТЕЦ, які працюють на вугіллі. Більш того, в 21 столітті в російському місті-мільйоннику вугіллям опалюються близько 15 тисяч приватних будинків. Середній сім'ї доводиться кожні два тижні купувати тонну вугілля, який нещадно димить. Причина банальна: газу в столиці краю "наддержави" немає.

"Чорне небо" Красноярська

"Нам потрібна газифікація. Нещодавно Росія побудувала газопровід "Сила Сибіру", по якому газ йде на продаж в Китай. Він йде в сусідній з нами Іркутської області. А до нас, мабуть, його провести неможливо", – сказала мешканка Красноярська Алла.

Журналіст Пивоваров поспілкувався з цього приводу з губернатором краю Олександром Уссом. "Важко сказати, чи дивно це. Але те, що ненормально – це факт. Подача газу була б радикальним рішенням проблеми. Але грошей на це у нас немає", – сказав Усс.

Місцеві активісти, втім, вважають, що губернатор журналістам збрехав. Принаймні, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він запевняв, що понад 50% забруднення в Красноярську створює автомобільний транспорт. Отже, газ місту не потрібен.

"Чорне небо" Красноярська

Журналісти знайшли пояснення, чому губернатор опирається прискореній газифікації області. Виявилося, його син володіє вугільним розрізом, який, в тому числі, постачає вугілля ТЕЦ Красноярська.

"Так, син є бенефіціаром розрізу, який видобуває 2 млн тонн вугілля на рік. Але конфлікту інтересів я тут не бачу", – спокійно заявив губернатор.

Красноярці таку позицію свого "начальника" сприймають однозначно – їх змушують або виїхати з міста, або залишитися в ньому і померти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров атакував росЗМІ через байдужість до проблеми "чорного неба" в Красноярську.

Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман заявив, що за часів СРСР в 80-і роки через сильний дефіциту в його місті було "відверто голодно", а життя в Україні жителям російських регіонів здавалася "справжнім раєм".

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