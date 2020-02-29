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29 лютого • оновлено в 05:44
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"Чорне небо" в Красноярську: жителям "наддержави" запропонували вмирати

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Жителі російського Красноярська багато років страждають від "чорного неба", що виникає через викиди заводів та спалювання вугілля в ТЕЦ. Ситуацію могла б вирішити газифікація міста, адже поруч йде газова труба на Китай. Але грошей на це у "наддержави" немає.

Влада заявляє, що все добре і навіть змушує вихователів дитячих садків виводити дітей на прогулянки на отруєному повітрі. Про це йдеться в передачі "Чорне небо в Красноярську: хто винен і що робити?", яку зняв проект "Редакція" російського журналіста Олексія Пивоварова. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Таке враження, що я викурюю по дві пачки цигарок в день", – розповідає про повітря в місті один з героїв передачі.

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Проблеми з екологією у місті почалися на початку 2000-х. Влада називає це "несприятливими метеоумовами". Колишній губернатор запевняв, що в місті все в порядку. Новий проблему визнає, але вирішувати її, судячи з усього, не має наміру.

Місцеві екоактивісти встановили по всьому місту прилади, які в реальному часі вимірюють кількість сажі та інших небезпечних частинок в повітрі. За стандартами безпеки Європи і США, якщо їх більше 160 мікрограмів на кубометр повітря, надходить сигнал небезпеки. "Жовтий" і "червоний" рівні в місті практично завжди.

Показники забрудненого повітря

Показники забрудненого повітря

Але для місцевої влади це нічого не важить. Вони користуються радянськими методиками, за якими переживать потрібно тоді, коли забруднення перевищить позначку в 1600 мікрограмів. Все що нижче для російських чиновників – це "ок". Так що навіть якщо через пелену викидів на небі не видно сонця, а горло і очі буквально виїдає, вихователі садочків зобов'язані виводити дітей на прогулянку на вулицю. Інакше з точки зору чиновників вони порушать санітарні правила і норми.

Причин, через які задихається Красноярськ, кілька. Це і Красноярський алюмінієвий завод, і вихлопи від автомобілів, і викиди від ТЕЦ, які працюють на вугіллі. Більш того, в 21 столітті в російському місті-мільйоннику вугіллям опалюються близько 15 тисяч приватних будинків. Середній сім'ї доводиться кожні два тижні купувати тонну вугілля, який нещадно димить. Причина банальна: газу в столиці краю "наддержави" немає.

"Чорне небо" Красноярська

"Чорне небо" Красноярська

"Нам потрібна газифікація. Нещодавно Росія побудувала газопровід "Сила Сибіру", по якому газ йде на продаж в Китай. Він йде в сусідній з нами Іркутської області. А до нас, мабуть, його провести неможливо", – сказала мешканка Красноярська Алла.

Журналіст Пивоваров поспілкувався з цього приводу з губернатором краю Олександром Уссом. "Важко сказати, чи дивно це. Але те, що ненормально – це факт. Подача газу була б радикальним рішенням проблеми. Але грошей на це у нас немає", – сказав Усс.

Місцеві активісти, втім, вважають, що губернатор журналістам збрехав. Принаймні, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним він запевняв, що понад 50% забруднення в Красноярську створює автомобільний транспорт. Отже, газ місту не потрібен.

"Чорне небо" Красноярська

"Чорне небо" Красноярська

Журналісти знайшли пояснення, чому губернатор опирається прискореній газифікації області. Виявилося, його син володіє вугільним розрізом, який, в тому числі, постачає вугілля ТЕЦ Красноярська.

"Так, син є бенефіціаром розрізу, який видобуває 2 млн тонн вугілля на рік. Але конфлікту інтересів я тут не бачу", – спокійно заявив губернатор.

Красноярці таку позицію свого "начальника" сприймають однозначно – їх змушують або виїхати з міста, або залишитися в ньому і померти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров атакував росЗМІ через байдужість до проблеми "чорного неба" в Красноярську.

Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман заявив, що за часів СРСР в 80-і роки через сильний дефіциту в його місті було "відверто голодно", а життя в Україні жителям російських регіонів здавалася "справжнім раєм".

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
екологічна катастрофа Екологія
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