Чому не можна купувати долари і куди інвестувати дві тисячі: аналітик дав важливі поради українцям

Карантин і світова економічна криза – ідеальний час, щоб переглянути свою фінансову поведінку і почати правильно розпоряджатися часом і грошима.

Про те, як українцям за час кризи не тільки зберегти заощадження, а й примножити їх – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Купіть зливок замість гречки

Криза – час інвестувати, а не споживати. Ціни на всі акції падають, компанії урізують інвестиційні проекти. Це найкращий час для покупки акцій, і найгірший момент для того, щоб запасатися продуктами.

"Звичайно, не будь-який українець розуміє, як можна купити акції і не повинен це робити. Але інвестиції можуть бути різними. Якщо ви вибираєте, витратити 1,8 тис. грн на покупку продуктів про запас, або ці ж гроші можете витратити, наприклад, на грамовий золотий злиток, ціна якого буде зростати, звичайно, купуйте злиток", – розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Не купуйте долари

Курс долара в Україні зараз дуже завищений. Небо закрили і фізично валюти в країні стало менше (її не доставляють, а самі ми, зрозуміло, долари не друкуємо), водночас виник ажіотажний попит.

Зараз долар продається за 28,2 грн/$, хоча реальна його вартість, за оцінками Мазуренко, максимум 27 грн. І як тільки карантин закінчиться, а економіка почне відновлюватися, валюта знову почне дешевшати і стабілізується біля звичної позначки.

Pixabay

Шукайте нові можливості

Криза – найкращий час для стартапів, маленьких проектів і сміливих рішень. Великі і не повороткі втрачають, а маленькі і креативні – отримують. Мазуренко пояснює: шукайте, як реалізувати нові потреби.

"Зараз перевезення, доставки, онлайн-біржі, навіть далеко не треба ходити – пошиття масок, може приносити значний прибуток. Не сидіть вдома з думками про майбутній апокаліпсис. Дійте!", – радить аналітик.

Споживайте розумно

Бізнес добре знає, що прибутковість це практично завжди справа сезонна. Є і більш великі цикли – економічні. Таким же чином, як в січні у більшість компаній відбувається провал, так і в економіці раз в 10-15 років відбувається криза. Але це короткий період, який має початок і кінець.

Перше, що потрібно зробити, урізати всі зайві витрати: шкідливі звички, алкоголь, необдумані покупки речей, поїздки за кордон (а зараз це взагалі неможливо), іграшки та побутова техніка – все це добре в період зростання. Зараз від усього цього варто відмовитися.

До речі, двомісячний запас гречки і річний – туалетного паперу – також необдумане споживання. У жодній з країн, де бушує коронавірус, не закрили продуктові магазини.

Вчіться новому

Онлайн-уроки, безкоштовні курси – ось чим потрібно займатися в умовах, коли звільнилась велика кількість часу. А серіали і фільми можуть почекати до кращих часів.

"Займайтеся собою, вдосконалюйте свої навички. Тільки так ви можете залишатися на плаву і бути потрібним кадром на українському ринку праці. В умовах, коли компанії урізують свої штати, не чіпатимуть лише тих, хто постійно стає кращим і приносить компанії більше", – підсумував експерт.

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