До 2020 року вільне пересування між багатьма країнами світу стало звичною справою для людей. Ніхто не очікував, що настане момент, коли країни "закриються", і поїздки за кордон стануть неможливим або важким завданням. Звичайно ж, інші наслідки Covid-19 теж вплинули на міграційні процеси та, у свою чергу, на обсяги міжнародних грошових переказів.

Повільне економічне зростання по всьому світу, низький рівень зайнятості у країнах, що приймають мігрантів, падіння цін на нафту тощо, викликали значне зниження масштабів міжнародної міграції – уперше за останні 10 років. У свою чергу, такі тенденції стали результатом скорочення обсягів грошових переказів. І хоча економічна активність та рівні зайнятості в усьому світі так чи інакше новлюються у порівнянні з рівнями, досягнутими в другому кварталі 2020 року, вони все ще далекі від докризових показників. При цьому малоймовірною залишається скасування запобіжних заходів держав у 2021 році з постійним зростанням кількості хворих і відсутністю вакцини. У зв'язку з цим, згідно з прогнозами Світового банку, потоки грошових переказів у країни з низьким і середнім рівнем доходів (КНСД) скоротяться на 7,2% до $508 млрд у 2020 році а потім на 7,5% до $470 млрд у 2021 році. Загалом обсяги грошових коштів, що надійшли на батьківщину від мігрантів, які працюють за кордоном, можуть скоротитися до 2021 року на 14% порівняно з рівнем, 2019 року, до спалаху COVID-19.

Світ

Незважаючи на прогнозований спад в обсягах міжнародних грошових надходжень, очікується, що значимість такого джерела зовнішнього фінансування для країн з низьким та середнім рівнем доходів (КНСД) ще більше зросте в 2020 році. У 2019 потоки грошових переказів у КНСД досягли рекордного рівня в $548 млрд – це більше, ніж сума прямих іноземних інвестицій ($534 млрд) і закордонної допомоги в цілях розвитку (близько $166 млрд). Однак прогнозується, що скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) буде ще більш різким – їх потоки до країн з низьким і середнім рівнем доходів скоротяться майже на 32% в 2020 році у зв'язку з глобальною пандемією в порівнянні з їх обсягом в $531 млрд у 2019-ому. Відповідно і розрив між грошовими переказами та ПІІ додатково збільшиться.

Трьом великим країнам-одержувачам грошових переказів – Мексиці ($39 млрд в 2019 році), Пакистану ($22 млрд) і Бангладешу ($18 млрд) вдалося уникнути скорочення надходження грошових переказів у другому кварталі і, схоже, зафіксувати зростання в третьому кварталі. У разі Мексики різке збільшення потоків грошових переказів, що спостерігалося в першому кварталі 2020 року, могло бути викликане зниженням курсу песо по відношенню до долара на 25%. Так, мексиканські мігранти в Сполучених Штатах переказували кошти і користувалися більш низькими цінами (у доларовому вираженні) на товари й активи в Мексиці. Однак слабка ситуація із зайнятістю в Сполучених Штатах – зайнятість латиноамериканців скоротилася на 5 млн у квітні – ймовірно, сповільнить потоки грошових переказів у найближчому майбутньому.

У випадку Пакистану різке збільшення грошових переказів у липні, принаймні частково, можна пояснити тим, що в цьому році багато хто не зміг здійснити паломництво в Мекку у зв'язку зі всесвітнім карантином і скасуванням віз. У 2019 понад 1,8 мільйона іноземців зробили хадж, тоді як у цьому році тільки місцеві жителі (формально 1000 осіб). Невитрачені кошти були відправлені додому. Крім того, зусилля уряду по залученню грошових переказів за допомогою податкових пільг також мали значення.

Ця ж причина вплинула і на потоки грошових переказів у Бангладеш у липні 2020 року. Але, можливо, більш важливою причиною колосального зростання грошових переказів на 53,5% в третьому кварталі стала допомога у відновленні країни після повені, яка затопила понад чверть суші країни, зруйнувавши майже 1 мільйон будинків.

Тим часом в Україні

Згідно з інфляційним звітом НБУ за квітень 2020 року, грошові перекази трудових мігрантів в Україну в 2020 році повинні були скоротитися на $ 2,6 млрд (20%), до $ 10 млрд. Однак грошові перекази від трудових мігрантів виявилися більш стійкими до кризи – падіння було менш серйозним. І вже в оновлених звітах за липень і жовтень прогнози більш позитивні.

Наблизитися до попередніх показників допомогло повернення українських мігрантів на роботу за кордон і більш стійкий попит на трудових мігрантів з України (зокрема в Польщі). Очікується незначне зниження грошових переказів від трудових мігрантів у 2020 (на 4%). До кінця року кількість мігрантів відновиться до докризового рівня, тому, очікується, що в 2021 році обсяги переказів досягнуть рівня 2019-го і будуть надалі зростати.

Зараз Україна вже має позитивні тенденції в грошових переказах. Якщо за січень-вересень 2020 року, за даними НБУ, обсяг грошових переказів впав на 2,5% або $220 млн до $8,48 млрд у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ($8,7 млрд), то вже у вересні 2020 українці, які працюють за кордоном, перевели в країну $1,098 млрд, що на 5,58%, або на $58 млн більше, ніж у вересні минулого року ($1,04 млрд). Збереження значних надходжень приватних переказів із-за кордону відбувається також на фоні скорочення споживчих витрат під час жорстких карантинних обмежень. Саме тому наш конкретний випадок не є унікальним, а є скоріше логічним для нашої ролі країни-реципієнта грошових переказів.