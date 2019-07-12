Членом наглядової ради "ПриватБанку" стала подруга зірки "Кварталу 95": опубліковані фото

Одним із членів наглядової ради "ПриватБанку" є подруга актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець, колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер.

Вона увійшла до наглядової ради за квотою президента України Володимира Зеленського, повідомляє "НВ Бізнес".

Журналісти знайшли спільні фотографії Кравець і Мецгер у мережі. Так, новачок наглядової ради "ПриватБанку" у 2017 році була відзначена на особистому фото зірки "Кварталу" в її Instagram-акаунті.

Подруга Кравець стала членом наглядової ради ПриватБанку Колаж

Кравець (крайня ліворуч) і Мецгер (крайня праворуч) Скріншот

Водночас у самій Мецгер немає жодного поста на її сторінці в Instagram.

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У матеріалі сказано, що Кравець і Мецгер знайомі як мінімум чотири роки. Інша їхня спільна фотографія була завантажена у 2018 році в акаунт Facebook генерального директора Red Bull Україна Тетяни Лукінюк.

На Facebook-сторінці Лукінюк також є три спільних фото з Оленою Кравець і Юлією Мецгер, зроблених у 2015-2016 роках.

Вони разом із членами сімей та іншими людьми відзначені на фотографіях на концерті Pianoboy, в кафе та в аеропорту Київ (Жуляни) перед відльотом у Дубай.

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Нагадаємо, 5 липня Кабмін за квотою президента призначив членами наглядових рад націоналізованого "Приватбанку" та "Ощадбанку" колишніх співробітників Укрексімбанку Юлію Мецгер і Юрія Храмова.

Мецгер була юристом Укрексімбанку, а Юрій Храмов раніше працював у цьому банку заступником голови правління.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію "ПриватБанку". Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше "ПриватБанк" оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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