Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Членом наглядової ради "ПриватБанку" стала подруга зірки "Кварталу 95": опубліковані фото

14.1т Читати матеріал російською

Одним із членів наглядової ради "ПриватБанку" є подруга актриси студії "Квартал 95" Олени Кравець, колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер.

Вона увійшла до наглядової ради за квотою президента України Володимира Зеленського, повідомляє "НВ Бізнес".

Журналісти знайшли спільні фотографії Кравець і Мецгер у мережі. Так, новачок наглядової ради "ПриватБанку" у 2017 році була відзначена на особистому фото зірки "Кварталу" в її Instagram-акаунті.

Новини
Суд над ПриватБанком: НБУ заявив про загрозу стабільності України

Подруга Кравець стала членом наглядової ради ПриватБанку

Подруга Кравець стала членом наглядової ради ПриватБанку

Колаж

Кравець (крайня ліворуч) і Мецгер (крайня праворуч)

Кравець (крайня ліворуч) і Мецгер (крайня праворуч)

Скріншот

Водночас у самій Мецгер немає жодного поста на її сторінці в Instagram.

Членом наглядової ради "ПриватБанку" стала подруга зірки "Кварталу 95"

Скріншот

У матеріалі сказано, що Кравець і Мецгер знайомі як мінімум чотири роки. Інша їхня спільна фотографія була завантажена у 2018 році в акаунт Facebook генерального директора Red Bull Україна Тетяни Лукінюк.

На Facebook-сторінці Лукінюк також є три спільних фото з Оленою Кравець і Юлією Мецгер, зроблених у 2015-2016 роках.

Вони разом із членами сімей та іншими людьми відзначені на фотографіях на концерті Pianoboy, в кафе та в аеропорту Київ (Жуляни) перед відльотом у Дубай.

Членом наглядової ради "ПриватБанку" стала подруга зірки "Кварталу 95"

Скріншот

Членом наглядової ради "ПриватБанку" стала подруга зірки "Кварталу 95"

Скріншот

Нагадаємо, 5 липня Кабмін за квотою президента призначив членами наглядових рад націоналізованого "Приватбанку" та "Ощадбанку" колишніх співробітників Укрексімбанку Юлію Мецгер і Юрія Храмова.

Мецгер була юристом Укрексімбанку, а Юрій Храмов раніше працював у цьому банку заступником голови правління.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію "ПриватБанку". Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше "ПриватБанк" оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • "Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

  • Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Олена Кравець Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк 95 Квартал політика економіка соцмережі фотографии
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
68
9
Смішно
1
Цікаво
28
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?а кто должен был стать Петя?или гонтарева петина которая обокрала с Петей весь народ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Grich Lara
Grich Lara
Ото ж,а так кричав,так кричав,що він слуга народу, тільки якого народу
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel