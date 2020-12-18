У сьогоднішньому блозі вирішила зібрати новини, яких накопичилося чимало і розглянути які буде не зайвим. Я візьму новини грудня цього року. Фінтех сфера як в Україні, так і в усьому світі дивувала нас темпами і результатами розвитку. Ми розглядали і появу Facebook Shops, і перспективи Stripe в Україні, необанки в месенджерах і Checkout.com як один із найдорожчих фінтех-стартапів у Європі. І звичайно ж ми багато говорили про декілька важливих законів, які були прийняті в Україні і кардинально вплинули на роботу сфери фінансових послуг і цілих індустрій, таких як кіберспорт. Що ж важливо сьогодні?

Еквайринг від Revolut

Тепер у Checkout.com, Stripe, Braintree й інших великих платіжних платформ з'явився сильний конкурент - Revolut.

У стартапа й раніше було рішення для бізнесу, за допомогою якого можна було відправляти й отримувати міжнародні платежі через власний бізнес-аккаунт. Однак нове рішення для еквайрингу змінило позиції фінтех-стартапу Revolut. Тепер мерчанти можуть приймати платежі за картками від своїх клієнтів онлайн у 14 валютах і отримувати кошти на рахунок Revolut Business на наступний день після платежу. Комісія залежить від тарифного плану і не стягується з невеликих сум. При перевищенні ліміту комісія складає 1,3% за транзакції за картками клієнтів з Європи та Великобританії. За іншими картками стягується 2,8% за будь-яку транзакцію. Досить приємні умови. Але ще більш привабливим є те, що еквайринг інтегрований з Revolut Business, завдяки чому користувач бачить платежі й банківські операції в одному інтерфейсі. Щоб реалізувати таку систему зі зручним інтерфейсом, потрібна дійсно сильна команда.

Картки з підтримкою криптовалют від Visa

У минулому блозі я якраз розповідала про роль біткойну у світовій економіці й перші кроки України в процесі легалізації віртуальних активів. Ціна біткойну значно зросла з жовтня місяця і нещодавно перевищила $23 тис.

Усього пару років тому Visa не підтримувала використання криптовалют, а вже на початку 2019 року платіжна система спільно з біржею цифрових активів Coinbase випустила дебетову картку з підтримкою криптовалют для можливості їх використання, як звичайних фіатних грошей на картці. У 2020 році Visa випустила дебетову картку з кешбеком у біткойнах разом зі стартапом Fold.

Ну а вже сьогодні ми говоримо про випуск кредитки з кешбеком у Bitcoin. Кредитну карту, створену Visa і BlockFi, планують випустити на початку 2021 року. Користувачі картки Bitcoin Rewards отримуватимуть 1,5% кешбеку й одноразову суму в $250 криптоактивів, якщо вони витратять більше трьох тисяч доларів за перші три місяці. Банком-емітентом буде Evolve Bank & Trust. Вартість обслуговування картки становитиме $200 на рік.

Регулювання фінтеху в Китаї

Індустрія фінансових технологій створює безліч нових явищ. Особливо в цьому році, коли ми зіткнулися з необхідністю реалізації дистанційних рішень для різних задач, спостерігалися швидкі темпи зростання і розвитку. У зв'язку з цим деякі держави стурбовані зростаючим впливом фінтех-гігантів, адже їх технологічні рішення вже стають частиною повсякденного життя.

Однією з небагатьох країн, яка може дозволити собі радикальні рішення таких "проблем", є Китай. Регулятори Піднебесної представили кілька проектів правил, що регулюють такі сфери, як використання даних і антимонопольне законодавство. У Головному управлінні з нагляду за банківським сектором КНР заявили про можливе введення обмежувальних заходів відносно діяльності найбільших національних фінтех-компаній. Таким чином через зміни, що плануються, шанс на те, що гігант Ant Group зможе провести свій масштабний лістинг у наступному році, про що я писала в одному зі своїх блогів, стає все менше

Попереду ще половина грудня, а з темпами розвитку сфери можемо очікувати й інші цікаві новини до кінця року. Тому не поспішаємо підводити підсумки!