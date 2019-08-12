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Не найвища? Голова "Укрзалізниці" розповів про свою зарплату

1.3т Читати матеріал російською

33-річний гендиректор "Укрзалізниці" Євген Кравцов у 2018 році задекларував дохід в 9,7 млн грн. При цьому він говорить, що за мірками приватних компаній у нього невелика зарплата.

Про це керівник держкомпанії розповів в інтерв'ю УНІАН. За його словами, він принципово вказав дохід у декларації, незважаючи на роз'яснення НАЗК, що деякі керівники держкомпаній можуть цього не робити.

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"За 2018 рік я задекларував 9,7 мільйона гривень доходів. Але зарплата за п’ять місяців 2017 року мені була виплачена в 2018 році, тому що зі мною контракт був підписаний лише на початку 2018 року через бюрократичні процедури. Тому 9,7 мільйона гривень – це зарплата не за дванадцять місяців, а за 17 місяців. Але рівень зарплати в приватних компаніях на подібних посадах в рази вище", – сказав Кравцов.

В середньому виходить, що гендиректор УЗ у цей період отримував 570,5 тис. грн в місяць.

Євген Кравцов розповів про свою зарплату

Євген Кравцов розповів про свою зарплату

pravda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УЗ потрапив в список найбільш високооплачуваних управлінців України. Серед інших – глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і топ-менеджер "Енергоатому" Юрій Недашковський. Щорічно вони заробляють від 7 до 47 млн грн.

Зарплати народних депутатів України нового скликання необхідно підвищити в 2-3 рази – до 50 тисяч гривень – для "елементарного забезпечення їх потреб". Таку думку висловив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

У 2019 року в Україні зросла середня заробітна плата. Вона встановила новий максимум в гривнях і побила рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця зарплата
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