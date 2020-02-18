Українці не готові витрачати гроші: з'явилося свіже опитування

В Україні стало менше людей, які готові витрачати гроші на великі покупки для дому.

Також знизилася кількість тих українців, хто найближчим часом чекає на поліпшення матеріального становища своєї сім'ї. Про це свідчать дані опитування про споживчі настрої в Україні, які провело агентство Info Sapiens.

"Скоротилися значення усіх складових індикатора окрім Індексу очікуваних змін особистого матеріального становища. У січні 2020 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 89,0, що на 3,1 пункт менше за показник грудня", – сказано в повідомленні.

Економіка України

Експерти уточнили, що якщо значення становить менше 100, то це означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки того, що відбувається.

Зокрема, більше людей стали очікувати, що виросте їхнє особисте матеріальне становище (індекс виріс на 4,1 пункта). А ось тих, хто сподівається на зростання економіки України у найближчі півроку і в найближчі 5 років поменшало (на 6,1 пункт і 1,6 пункта порівняно з груднем 2019 року). При цьому в січні люди стали менше побоюватися безробіття (-5,2 пункта)

А ось "валютні" очікування українців не радують. Практично не змінилися очікування щодо інфляції (тобто, люди не чекають якогось радикального зростання цін). Але помітно (відразу на 19,4 пункту) виросли очікування, що у найближчі три місяці курс гривні впаде (а долар виросте).

Дані опитування sapiens.com.ua

"У січні 2020 року найбільшого зниження (на 6 в.п.) зазнали індекси поточного особистого доходу, розвитку економіки у найближчий рік та доцільності робити великі покупки. Найбільш песимістичні настрої притаманні особам старшого віку (60 років та більше). Водночас індекс очікувань особистого доходу зріс", – пояснили аналітики Info Sapiens.

Вони відзначили, що ситуація, коли люди сподіваються, що їхні особисті доходи зростуть і водночас вважають, що в іншому все стає гірше – нетипова і спостерігається рідко. Аналітики чекають, що за підсумками лютого дані зміняться: тих, хто чекають на зростання своїх доходів, стане менше, а інші індекси виростуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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