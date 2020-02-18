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18 лютого • оновлено в 12:06
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/ Ринки та компанії

Українці не готові витрачати гроші: з'явилося свіже опитування

2.6т
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В Україні стало менше людей, які готові витрачати гроші на великі покупки для дому.

Також знизилася кількість тих українців, хто найближчим часом чекає на поліпшення матеріального становища своєї сім'ї. Про це свідчать дані опитування про споживчі настрої в Україні, які провело агентство Info Sapiens.

"Скоротилися значення усіх складових індикатора окрім Індексу очікуваних змін особистого матеріального становища. У січні 2020 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 89,0, що на 3,1 пункт менше за показник грудня", – сказано в повідомленні.

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Економіка України

Економіка України

Експерти уточнили, що якщо значення становить менше 100, то це означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки того, що відбувається.

Зокрема, більше людей стали очікувати, що виросте їхнє особисте матеріальне становище (індекс виріс на 4,1 пункта). А ось тих, хто сподівається на зростання економіки України у найближчі півроку і в найближчі 5 років поменшало (на 6,1 пункт і 1,6 пункта порівняно з груднем 2019 року). При цьому в січні люди стали менше побоюватися безробіття (-5,2 пункта)

А ось "валютні" очікування українців не радують. Практично не змінилися очікування щодо інфляції (тобто, люди не чекають якогось радикального зростання цін). Але помітно (відразу на 19,4 пункту) виросли очікування, що у найближчі три місяці курс гривні впаде (а долар виросте).

Дані опитування

Дані опитування

sapiens.com.ua

"У січні 2020 року найбільшого зниження (на 6 в.п.) зазнали індекси поточного особистого доходу, розвитку економіки у найближчий рік та доцільності робити великі покупки. Найбільш песимістичні настрої притаманні особам старшого віку (60 років та більше). Водночас індекс очікувань особистого доходу зріс", – пояснили аналітики Info Sapiens.

Вони відзначили, що ситуація, коли люди сподіваються, що їхні особисті доходи зростуть і водночас вважають, що в іншому все стає гірше – нетипова і спостерігається рідко. Аналітики чекають, що за підсумками лютого дані зміняться: тих, хто чекають на зростання своїх доходів, стане менше, а інші індекси виростуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
За это и скакал Майдан?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А,такие надежды были на Зелю,который молодой и не ворует. Тупые малороссы.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Владимирович Владимир, а что, разве без нормального образования (то есть на русском языке) возможен научно-технический прогресс - основа современной экономики? Разве без торговли и научно-технической кооперации с российскими предприятиями возможно создание конкурентноспособной продукции на Украине? Разве без разрыва дискриминационных соглашений об "Евроассоциации" возможны инвестиции в украинскую промышленность?
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фил филька
фил филька
я тут часто спрашивал майдановцев - что вам КОНКРЕТНО дал майдан. либо в ответ хамили либо писали хрень типа свободу равенство ценности. вот почитайте эту статью и у вас найдется конкретный ответ на вопрос что вам дал майдан))
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4
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Иванова Елена
Иванова Елена
фил филька, Мне интересно, вот тебя лично чего волнует НАШИ проблемы??? у тебя своих мало? у тебя коммуналку понизили, или продукты стали несказанно лучшего качества??? или зп и пенсии увеличились?? чего ты лезешь в другую страну? такое впечатление, что без Украины вам всем ну просто жизнь не мила!!!
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