Не бояться санкцій? У Росії зробили сміливу заяву щодо "газопроводу Путіна"

У "Газпромі" заявили, що самостійно завершать газопровід "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

Про це сказала заступниця голови правління компанії Олена Бурмістрова в процесі European Gas Conferenceа, передає "Інтерфакс". За її словами, проєкт побудований вже майже на 94%.

"У 2019 році ми експортували в далеке закордоння 199,3 млрд кубометрів газу. Це трохи (на 1,5%) менше, ніж у рекордному 2018 році, але більше, ніж у 2017 році. У середньостроковій перспективі ми очікуємо, що постачання збережеться на рівні минулих років, з коригуванням на погодні умови", – поділилася планами Бурмістрова.

Водночас вона не пояснила, коли і як саме в РФ збираються добудовувати газопровід. Як відомо, власного судна, здатного прокладати труби, в Росії нема. А якщо таке там обладнають, то його (з великою ймовірністю) через ризик потрапити під санкції відмовляться страхувати іноземні компанії.

Будівництво Північного потоку-2

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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