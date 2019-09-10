Не бояться санкцій? Будівельники "Північного потоку-2" почали готуватися до найгіршого

Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися при введенні санкцій.

Про це повідомив глава австрійської нафтової компанії OMV Райнер Зеле в кулуарах Світового нафтового конгресу в Абу-Дубі, передає ТАСС.

"Це повинен вирішувати оператор проекту, Nord Stream 2 AG. Абсолютно впевнений у тому, що вони перевіряють різні сценарії і готуються до всього", – сказав він.

"Північний потік-2"

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. За планом газопровід хочуть запустити в кінці 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі.

У квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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