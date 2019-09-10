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11 вересня • оновлено в 11:35
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/ Ринки та компанії

Не бояться санкцій? Будівельники "Північного потоку-2" почали готуватися до найгіршого

13.3т Читати матеріал російською

Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися при введенні санкцій.

Про це повідомив глава австрійської нафтової компанії OMV Райнер Зеле в кулуарах Світового нафтового конгресу в Абу-Дубі, передає ТАСС.

"Це повинен вирішувати оператор проекту, Nord Stream 2 AG. Абсолютно впевнений у тому, що вони перевіряють різні сценарії і готуються до всього", – сказав він.

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"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. За планом газопровід хочуть запустити в кінці 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проекту.

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі.

  • У квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Прогоняют различные сценарии ? А вот тут есть две проблемы: тупая самоуверенность и сценаристы из них, как из Ивана - гений !
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Алень - мне друг, но истина дороже !, А у вас рагулей только мрии и надежды на хозяина,вы ничтожны и обдристаны.чепушилы дыроватые,вы ноль,полный и окончательный,да и гении из вас как из гомна куля,че уж скромничать.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Не боятся потерь только идиоты. Или хох-лы. Что, впрочем, одно и то же. Нормальный бизнес ВСЕГДА старается нейтрализовать возможные риски. И если бы путинские "Миллер и Ко" были бы поумнее, вроде Михельсона или Вяхирева, то ЗАРАНЕЕ предусмотрели бы и проблемы с Данией и возможные санкции. Но есть то что есть.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Александров Сергей, правильно, поэтому смирись и утопись !
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Гегемон, теряющий влияние, непредсказуем, потому возможно всякое.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Александрович Алексей, непредсказуем ? Ты хотел сказать - неадекватен !
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