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Черговий скандал з Свинарчуком: в НАЗК знайшли приховані статки

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Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) знайшло порушення в деклараціях колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського (Свинарчука) інародного депутата Івана Мірошниченко.

Про це йдеться в заяві відомства. "Гладковський в декларації 2015 роки (виправленої) не вказав вартості належних йому корпоративних прав в кіпрській компанії Ri-System Ltd і наявності у члена сім'ї (сина) корпоративних прав в ТОВ" Кіевбіоенерго ". Також в декларації відсутні відомості про належне синові автомобілі. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей ... становить майже 1,3 млн гривень ", – повідомляють в НАЗК.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

LIGA.net

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Висновки про ознаки кримінального злочину направлені в НАБУ. При цьому в самому відомстві нагадують: перевірка – тільки попередній висновок. Слідству ще належить довести порушення. "Мірошниченко в декларації за 2017 рік не вказав відомості про гідроциклі, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді дивідендів від ТОВ" Поле-Грейн "і страхових виплат. Загалом відомості, зазначені народним депутатом в декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • з Росії.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
корупція
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