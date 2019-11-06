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6 листопада • оновлено в 21:03
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Через зближення з Росією? Ляшко побився зі скандальним "слугою народу"

16.4т Читати матеріал російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль", про що OBOZREVATEL повідомили свідки події.

Конфлікт стався через розбіжності в політичних і економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Герус, якого небезпідставно називають людиною бізнесмена Ігоря Коломойського, виступає за зняття санкцій з Росії з метою відновлення імпорту електроенергії у агресора. Завдяки його зусиллям, Росія в ніч з 4 на 5 листопада рекордно наростила експорт "струму" в Україні.

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Про інцидент повідомили поліції. Правоохоронці "проводять перевірку".

Незабаром Ляшко в Facebook прокоментував інцидент, назвавши Геруса російським лобістом. "Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!" - написав екснардеп.

Нагадаємо, з 1 жовтня Україна відновила імпорт електроенергії з РФ, який не здійснювався з 2015 року. Поставка була проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерел на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Імпорт з Росії став можливий завдяки поправці до закону "Про зміни до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яку ініціював Андрій Герус.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. А також підкреслюють, що це загрожує євроінтеграції, оскільки згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна повинна від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі в 2022 році і приєднатися до європейської енергосистеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський при цьому не виключив, що його могли обдурити, запропонувавши закуповувати "струм" у Росії за допомогою "правки Геруса".

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Особи
Олег Ляшко Андрій Герус
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Мир Миру
Мир Миру
Ляшко від словесних роз"яснень перейшов до направляючих дій. Герус тупий чи проплачений, щоб так нариватися?
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Бронсон Чарли
Бронсон Чарли
Скотыняка!
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Моторола Жив
Моторола Жив
Петушки чьё то очко не поделили...или члeн...
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