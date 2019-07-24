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Через Україну: в Латвії заблокували сайт, який належить пропагандистам РФ

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Влада Латвії заблокувала сайт Baltnews.lv, який належить МІА "Россия сегодня", заявивши про його загрозу суверенітету України. Сайт нині в Латвії недоступний.

У повідомленні національного реєстратора доменів (Інститут математики та інформатики Латвійського університету), зазначається, що МЗС Латвії ухвалило рішення про те, що Baltnews.lv порушує положення ЄС від 17 березня 2014 року про санкції у зв'язку із загрозою незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. Про це повідомляє телеграм-канал "РИА Новости".

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Заблокували сайт пропагандистів РФ

Заблокували сайт пропагандистів РФ

"NIC.LV, реєстратор домену верхнього рівня .lv, був сповіщений МЗС Латвійської Республіки, яке, відповідно до Регламенту Ради Європейського Союзу №269/2014 від 17 березня 2014 року, є компетентним органом з обмежувальних заходів щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, що реєстрація доменного імені baltnews.lv є порушенням положень Регламенту і, отже, особи, винні в порушенні, можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом Латвійської Республіки", — йдеться в повідомленні, яке надійшло адміністратору сайту Baltnews.lv з Інституту математики та інформатики Латвійського університету.

Електронний лист підписано Ілзе Бібере, адміністратором реєстру доменів із відділу мережевих рішень NIC.

Пізніше в МЗС РФ відреагували на блокування сайту: "Вбачаємо у цьому кроці прагнення Риги зачистити свій інформпростір від незалежних ЗМІ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні частина абонентів мережі отримала доступ до заборонених ресурсів — "ВКонтаке", "Однокласники", "Русская весна". Провайдери заявили, що це або технічна помилка, або "особливий" браузер. Однак пізніше доступ було закрито.

Також український журналіст Роман Реведжук заявив, що президент України Володимир Зеленський готується скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні. За даними журналіста, зараз готується скасування рішення РНБО про заборону в Україні російських соціальних мереж.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Латвія
Тег
ліг сайт
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hunt andres
hunt andres
фигня. Кому надо - все работает на baltnews.ee:-)
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Министр юстиции Латвии возмутился тем, что министр МВД республики посетил концерт Лепса в Юрмале. В ответ главный мент Латвии ему пропел: «Я уеду жить в Лондон…»
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я не понял, где свобода слова??? В Латвии запрещают неугодные СМИ, на Обозе стирают неугодные комментарии!!! Так где же находится Мордор???
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Пигин Макс, с сраной па-рашке твой мордор, там где сажают за репосты и убивают за плакатики в одиночном пикете. понял, поднок?
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