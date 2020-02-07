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8 лютого • оновлено в 07:53
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Через теплу зиму: Оржель пояснив, чому шахтарям не платять зарплату

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У Міненерго України заявили, що заборгованість із виплати зарплат шахтарям зростає, оскільки через теплу зиму на складах не витрачаються запаси вугілля.

Про це сказав міністр енергетики Олексій Оржель під час візиту на шахту "Межирічанська" у місті Червоноград (Львівська обл.) у четвер, 6 лютого. Її співробітники поскаржилися на значні борги із заробітної плати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"У нас головний споживач вугілля – електроенергетика. І щодня вугілля у нас менше споживається на 7-10%. Ми виходимо з опалювального періоду з 3 млн тонн вугілля на складах. Воно не спалюється в період, коли відбувається максимальне навантаження на систему", – сказав Оржель.

Через це шахти не отримують доходів та накопичують заборгованості перед своїми працівниками.

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Борги шахтарям

Борги шахтарям

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест з вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість із зарплати, яку ті не отримують із листопада 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні долг по зарплате
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України шахтарі долги
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