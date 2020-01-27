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27 січня • оновлено в 16:43
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Через смертельний вірус: український лоукостер зупинив рейси в Китай і повертає туристів

2.1т
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Український лоукостер SkyUp з 3 лютого до 28 березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу призупиняє польоти до Китаю.

Авіакомпанія виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp!. Туроператор повертає своїх туристів з китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, SkyUp – єдина українська авіакомпанія, яка здійснює прямі польоти в Китай.

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"Ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство охорони здоров'я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму в Китай на період з 3 лютого по 28 березня. Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет", – повідомили в авіакомпанії.

Туристи, які вже придбали і оплатили тури на острів Хайнань, найближчими тижнями мають право на повернення вартості туру.

Польоти в Китай

Польоти в Китай

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Лоукости в Україні Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Україна
Теги
вірус SkyUp
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