Через спалах пташиного грипу в Вінницькій області 7 країн світу призупинили імпорт м'яса птиці з України.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передають "Українські новини". Пресслужба відомства зазначила, що станом на 20 лютого було заборонено експорт м'яса птиці з України до Японії (вироблене після 27 грудня 2019 року), Кореї, в Азербайджан (і в цілому продукції птахівництва).

Також ввезення заборонено до Вірменії (живої птиці всіх видів і в цілому продукції птахівництва), в Ірак, Філіппіни (птах дикий і домашній, м'ясо і м'ясопродукти з птиці, яйця і насіннєва рідина), в Молдову (птах дикий і домашня, м'ясо і м'ясопродукти з птиці, яйця і насіннєва рідина, яйцеклітини і ембріони птиці).

Крім того, відповідно до вимог двосторонніх узгоджених сертифікатів з 20 лютого тимчасово припинена сертифікація української продукції птахівництва в Марокко, Туніс і Сінгапур.

Курячий грип

Також було заборонено експорт м'яса птиці з Вінницької області в Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію і Кувейт.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що, починаючи з 20 січня тимчасово було припинено сертифікацію в країни европейського Союзу таких видів продукції: свіже м'ясо птиці, продукти з м'яса птиці, напівфабрикати з м'яса птиці, які не підлягають обробці, неперероблені побічні продукти, які складаються або містять матеріал від птиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку зі спалахом пташиного грипу українцям порадили тимчасово відмовитися від купівлі курятини і яєць в місцях стихійної торгівлі.

В Україні вперше з 2017 року зафіксували спалах пташиного грипу. Зараження сталося на підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області.

Посол України в Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що в ЄС переглянули рішення про припинення ввезення м'яса української птиці. Зокрема, Єврокомісія лише частково зняла заборону на експорт курятини.

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