"Отримаємо $1 млн збитків": на ArcelorMittal зробили різку заяву на адресу СБУ

На металургійному заводі "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) заявили, що через обшуки, які 20 липня влаштувала СБУ, за підсумками місяця вони отримають $1 млн збитків.

Про це сказав в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Причина - у вимушеній зупинці пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3. На підприємстві також відкинули всі звинувачення в екоцид.

"Все, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Зараз МБЛЗ, по суті, заарештована, пуско-налагоджувальні роботи зупинені, $155 млн інвестицій заморожені, ми зазнаємо збитків", - сказав Іванов.

За його словами, в липні на цій машині підприємство планувало отримати першу продукцію, а в серпні вивести її на половину від проектної потужності, яка становить близько 1,3 млн тонн на рік.

В.о. гендиректора стверджує, що рівні радіації, озвучені СБУ за підсумками обшуку, відповідають санітарним нормам. А головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв каже, що звинувачення в нібито кустарних доопрацюваннях обладнання також не відповідають дійсності, оскільки додаткові заходи захисту були зроблені в рамках доопрацювання проекту і відповідно до рекомендацій державного відомства.

СБУ приходила з обшуками на ArcelorMittal

На підприємстві заявляють про політичний тиск і припускають, що він може бути пов'язане зі спробами отримати контроль над АМКР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. У прес-службі компанії повідомили, що відносно них розпочато кримінальне провадження за фактом екоциду.

22 липня в.о. голови СБУ Іван Баканов звинуватив менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала і розповів, що на машині безперервного лиття заготовок №3 було виявлено перевищення допустимого рівня радіації.

У відповідь на заводі "ArcelorMittal Кривий Ріг" після обшуків СБУ заявили, що її співробітники неправильно вимірювали радіацію. Тоді як рівень випромінювання не перевищує норму.

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