Через коронавірус у Китаї можуть закритися авіакомпанії

Через епідемію коронавірусу дві третини літаків китайських авіакомпаній не здійснюють польотів. Через це невеликі фірми можуть розоритися через декілька місяців.

Це сталося через жорсткі заходи, які вжила влада КНР, щоб обмежити туризм і стримати поширення коронавірусу. Про це з посиланням на Financial Times повідомив "Інтерфакс-Україна".

Загальна кількість пасажирів, перевезених китайськими авіакомпаніями в період з 27 січня по 12 лютого (китайський Новий рік) склала 10,21 млн, що на 70% менше, ніж за той же період роком раніше, свідчать дані Управління цивільної авіації Китаю. А середня заповнюваність літаків становила менше половини місць.

Коронавірус

Все це змусило авіакомпанії зменшити кількість маршрутів і відправити частину пілотів у неоплачувані відпустки. За даними галузевих експертів, до 70% літаків по всьому Китаю не здійснюють польотів.

Три найбільші авіакомпанії КНР зможуть впоратися з проблемою, однак невеликі компанії можуть опинитися під загрозою в разі затягування епідемії коронавірусу.

"Ситуація непередбачувана. Найбільші авіакомпанії – це державні авіакомпанії, вони впораються з усім цим, якщо поширення коронавірусу буде зупинене у наступні 1-2 місяці", – говорить аналітик Іван Су з Morningstar.

Невеликі китайські авіакомпанії (а їх близько 70) можуть зіштовхнутися з нестачею коштів у разі затягування епідемії, попереджає аналітик UBS China Ерік Лін. "Заключним акордом може стати їх порятунок державою", – вважає він.

Влада китайських міст і провінцій володіє частками приблизно в 20 регіональних авіакомпаніях, і очікується, що вони підтримають їх у разі виникнення труднощів, пише FT. Це, однак, може створити серйозний фінансовий тиск на місцеві органи влади в КНР, які і без того мають величезні борги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення по світу коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорений воду.

Через епідемію коронавірусу в Китаї затримується виробництво планшетів, які необхідні для перепису населення в Росії.

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