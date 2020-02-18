Через коронавірус: в Apple обмежать поставки iPhone

Світові поставки iPhone будуть суттєво обмежені через епідемію коронавірусу в Китаї.

У компанії Apple це пояснили спадом виробництва на фабриках, які знаходяться в Китаї, і турботою про здоров'я їхніх співробітників. Про це йдеться в заяві на сайті компанії. Там відзначили, що після завершення китайського Нового року фабрики так і не змогли "розгойдатися" до планових обсягів випуску смартфонів.

iPhone

"Поставки iPhone по всьому світу будуть тимчасово обмежені. Незважаючи на те, що наші партнери з виробництва iPhone перебувають за межами провінції Хубей і вже відкрилися після новорічних свят, вони нарощують темпи роботи повільніше, ніж ми очікували", – йдеться в повідомленні.

Друга причина – падіння попиту на продукцію Apple в самому Китаї. "Всі наші магазини в Китаї і багато наших магазинів-партнерів були закриті. Решта магазинів працюють за скороченим графіком і з дуже низьким потоком покупців", – заявили в головному офісі Apple.

При цьому там кажуть, що за межами Китаю попит на всю їхню продукцію залишається високим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу один з найбільших фінансових конгломератів в світі HSBC знизив прогноз по темпах приросту реального ВВП Китаю в I кварталі з 5,8% до 4,1%.

У китайському інтернет-гіганті Alibaba Group попередили, що епідемія коронавірусу найсильнішим чином впливає на продавців і покупців у Китаї, а тому сильно вдарить по зростанню економіки всієї країни.

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