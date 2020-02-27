У Росії через коронавірус впав курс рубля

Паніка, викликана епідемією коронавірусу, боляче вдарила по економіці Росії. У четвер, 27 лютого, буквально за півдня курс долара піднявся на 32 копійки – до 65,79 руб.

А євро додав відразу 59 копійок, досягши максимуму з вересня 2019 року – 71,8 руб. Про це повідомили "Ведомости". Видання зазначає, що російські акції і рубль падають на тлі того, что у світі знижуються ціни на нафту і зростає загроза як сильного спаду китайської економіки, так і глобальної рецесії загалом.

Новини Рубль обвалився через паніку навколо епідемії коронавірусу

"За цей тиждень долар подорожчав уже на 1,72 руб., євро – на 2,27 руб. Індекс Мосбіржі з закриття торгів в п'ятницю, 21 лютого, втратив 4%", – відзначили в публікації.

Курс рубля

Переживати за майбутнє своїх капіталів бізнесменів змушують тривожні новини про поширення коронавірусу за межами Китаю. "У четвер, 27 лютого, число заражень в Піднебесній вперше виявилося нижчим, ніж у решті світу", – наводяться слова начальника аналітичного управління банку "Санкт-Петербург" Андрія Кадуліна.

Епідемія коронавірусу, до речі, боляче б'є по нафтових доходах Росії. "У світі дешевшає нафта – вранці барель Brent вперше з грудня 2018 року впав до $52,5", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу загрожує завдати нищівного удару по економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

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