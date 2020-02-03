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3 лютого • оновлено в 16:12
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Через коронавірус: "Укрпошта" оголосила про затримку посилок з Китаю

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"Укрпошта" попередила клієнтів, що посилки, які йдуть до України з Китаю, будуть затримуватися.

Як пояснили в компанії, причина в тому, що частина авіаліній зупинила або скоротила рейси в цю країну через епідемію коронавірусу. "Проте національний поштовий оператор продовжує прийом пошти і одразу ж після відновлення авіасполучення із Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну", – повідомили на сайті "Укрпошти".

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У компанії додали, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить жодних заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі.

"Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. "Укрпошта" стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", – сказали в компанії.

"Укрпошта"

"Укрпошта"

Як повідомляв OBOZREVATEL, український лоукостер SkyUp з 3 лютого до 28 березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу призупиняє польоти в Китай.

"Укрпошта" повідомила, що наразі немає жодних доказів про ризик передачі коронавірусу через посилки.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
вірус Укрпошта
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