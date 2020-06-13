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13 червня • оновлено в 18:11
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Через коронавірус транзит нафтопродуктів Україною обрушився на 27%

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Через пандемію коронавірусу, карантину і зниження попиту транзит нафтопродуктів через Україну скоротився в січні-травні на 27%.

Про це з посиланням на дослідження "Консалтингової групи А-95" повідомляє encorr. Так, в першу чергу скоротився транзит дизельного палива – до 40 тис. т, (в 2019 році за аналогічний період доставили 54,9 тис. т).

Через коронавірус транзит нафтопродуктів Україною обрушився на 27%

Перевезення бензину в Молдову знизилися на 42%, до 5,7 тис. т. Постачання бітуму і авіаційного палива в 2020 р в Молдову не здійснювалися. Ще за 5 місяців поточного року транзитом було поставлено 1,8 тис. т білоруського мазуту в напрямку тієї ж Молдови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

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Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Теги
нафта бензин
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