Головна Новини
10 березня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

США відправлятимуть долари на карантин через коронавірус: що про це відомо

1.4т
Читати матеріал російською

Федеральна резервна система США через епідемію коронавірусу доларові банкноти з Китаю відправлятиме на карантин.

Про це повідомляє Japan Times. У публікації йдеться, що нові процедури "передбачають більш тривалий період утримання" купюр, які надійшли з-за кордону. Так що валюта, яка надходить в Америку з Китаю або інших держав Азії, зберігатиметься протягом як мінімум семи-десяти днів, перш ніж її почнуть обробляти.

Перевірка доларів

Перевірка доларів

Але якщо епідемія продовжить поширюватися, органи охорони здоров'я США або Держдеп можуть додатково посилити заходи безпеки. При цьому в ФРС запевняють, що нестачі готівки навіть у такому разі не буде, оскільки в сховищах достатньо валюти, яку при необхідності можуть ввести в обіг.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • У Єгипті виявили 12 заражених COVID-19 на круїзному теплоході "Нілу", який прямував в місто Луксор з Асуана.

  • У Москві через коронавірус ввели режим НС. У РФ за добу зареєстрували шість нових хворих на вірус.

  • У нідерландському Роттердамі зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу. А в Словаччині підтвердили перший випадок зараження.

  • Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси в 16 країн світу і частина рейсів по Україні через спалах коронавірусу. З цієї ж причини лоукостер Wizz Air призупинив всі вильоти в Італію і Ізраїль.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги