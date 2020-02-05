Ціни впали: з'явилося страшне передбачення через коронавірус

Світові ціни на нафту найближчими місяцями навряд чи піднімуться вище $ 60 за барель.

Причина в падінні попиту в Китаї, який є головним споживачем цієї сировини в світі, після спалаху коронавірусу. До такого висновку прийшли в британській консалтинговій компанії Wood Mackenzie, передає ТАСС.

У середу, 5 лютого, ціни на нафту Brent виросли в ході азіатських торгів після падіння більш ніж на 20% з січневої піку. Зокрема, вартість ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures досягла 54,48 долара за барель.

"Попит на нафту в Китаї в 2020 році впаде вперше з 2009 року на тлі спалаху коронавірусу, через який у Китаї продовжено новорічні канікули і скорочено авіаперевезення. Зниження споживання нафти найбільшим імпортером вимагає від ОПЕК додаткового скорочення видобутку, щоб підтримати ціну нафти вище $50 за барель", – сказано в коментарі Wood Mackenzie.

Країнам ОПЕК, які в ці дні проводять екстрену нараду щодо ситуації, доведеться піти на додаткове скорочення видобутку нафти, вважає віцепрезидент компанії Анна-Луїз Хіттль.

"Без подальшого скорочення видобутку ціни на нафту будуть залишатися під тиском, намагаючись втриматися в районі $50 доларів за барель, не кажучи вже про відновлення до рівня вище $60 за барель до початку другого кварталу 2020 року", – наводяться її слова в повідомленні. Однак піти на нові обмеження буде складним рішенням для ОПЕК, оскільки немає ясності, як довго триватиме надзвичайна ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Moody`s випустило дослідження, в якому йшлося, що китайський коронавірус може мати для світової економіки важчі наслідки, ніж фінансова криза 2008 – 2010 років.

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