Через коронавірус KFC відмовилася від слогана, яким користувалася 64 роки.

Ресторани швидкого харчування KFC, враховуючи нові гігієнічні норми через коронавірус, вирішили відмовитись від свого гасла "Пальчики оближеш", якими користувались упродовж останніх 64 років.

Поки що фразу на офіційному брендуванні розмили, запевнивши, що вона повернеться, "коли настане час". йдеться у публікації BBC.

"Ми опинилися в унікальній ситуації, коли наш знаковий слоган не зовсім вписується в сучасне середовище", – заявили в компанії.

Через коронавірус KFC відмовився від слогану "Пальчики оближеш" KFC

Деякі користувачі в соціальних мережах зазначають, що гасло не становить небезпеки для здоров'я, адже гості закладу вже поїли тими самими руками.

"Втім, слоган викликав критику від початку пандемії. У березні до британського управління стандартів реклами надійшло 163 скарги через телевізійну рекламу KFC, у роликах якої люди облизували пальці. Заявники зазначали, що реклама є безвідповідальною, оскільки вона заохочує поведінку, яка може збільшити шанси на розповсюдження коронавірусу. Рекламу зняли", – пояснили автори публікації.

В оголошенні, опублікованому на сайті компанії, зазначили, що фраза "Пальчики оближеш" (It’s Finger Lickin’ Good)використовували впродовж останніх 64 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світова економіка не буде швидко відновлюватися, а піде по шляху плавного зростання з можливим спадом, якщо не буде знайдена вакцина від коронавірусу. Такі оцінки озвучив економіст Нуріель Рубіні, який раніше передбачив фінансову кризу 2008-го.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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