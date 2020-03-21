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21 березня • оновлено в 11:24
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/ Ринки та компанії

Через карантин в Україні зупинилися сотні тисяч компаній: кого зачепило

1.3т
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Через карантин, що введено у зв'язку з пандемією коронавірусу, в Україні зупинили діяльність близько 500-600 тис. підприємців.

Вони дають роботу для 3-4 млн чоловік. Про це в ефірі телеканалу ЗІК повідомив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що бізнесу стало простіше отримати довідку про форс-мажорі через карантин. Але домогтися з її допомогою, наприклад, скасування оплати оренди, буде непросто.

Бізнес пішов на карантин

Бізнес пішов на карантин

За його словами, у форс-мажорну ситуацію в Україні потрапили понад 300 торгових центрів, понад 22 тисяч каже і ресторанів, понад 100 тисяч людей, які працюють на ринках.

"Ми порахували, що безпосередньо ця ситуація торкнеться більше 500-600 тисяч бізнесів. Це 3-4 мільйони співробітників", – сказав Чижиков.

Ця ситуація змушує багатьох підприємців домовлятися про відстрочку плати за оренду або за іншими платежами. За словами президента ТПП, у 95% випадків бізнесмени домовляються самостійно.

"І лише в окремих випадках вони йдуть в ТПП отримати свідоцтво, що вони дійсно були в форс-мажорній ситуації, щоб з ним йти до суду і добиватися відстрочки платежів", – сказав Чижиков.

При цьому Асоціація міст України вже підрахувала, що через карантин місцеві бюджети втратять 16 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ВСУ не закрыли еще свои бизнесы? Пора бы уже.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Хана чумному свидомому гадюшнику.
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Економіка Ринки та компанії

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