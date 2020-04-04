Через карантин у всьому світі можуть початися перебої з продовольством

У всьому світі через карантин можуть початися перебої з поставками продовольства. Це може статися вже у квітні-травні і загрожує голодом деяким країнам.

Про це йдеться в заяві на сайті Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Її експерти нагадали, що карантинні заходи потрібно вводити так, щоб вони не порушували роботу ланцюга поставок продовольства.

Поставки продовольства

"Порушення, включаючи обмеження переміщення працівників сільського господарства і харчової галузі, і збільшення затримок контейнерів з продовольством на кордоні, ведуть до псування товарів. Обмеження можуть бути також пов'язані з необгрунтованими побоюваннями про безпеку продуктів. Це може викликати порушення в ланцюзі постачань і вдарить по найбільш вразливим групам населення", – попередили у ФАО.

Також дефіцит на глобальному ринку може породити хвиля експортних обмежень, якщо окремі країни почнуть переживати, що їжі не вистачить їм самим. Це призведе до різкого зростання цін.

"Прямо зараз на полицях в супермаркетах достатньо продуктів. Але ми вже спостерігаємо ознаки того, як напруга суворої ізоляції починає позначатися на ланцюжках поставок, наприклад, в зниженні активності в галузі вантажоперевезень. Перебої, особливо в області логістики, можуть проявитися в найближчі кілька місяців", – попередили експерти ФАО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 днів з Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів), в результаті підприємства харчової промисловості та логістичні компанії можуть опинитися на межі краху.

В Україні через карантин почалося зростання цін на деякі продукти. Одна з причин – так званий медичний попит, а також підвищення курсу долара.

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