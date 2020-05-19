Через карантин у Європі до нуля обвалились продажі автомобілів

Пандемія коронавірусу і введений через неї карантин обвалили продажі автомобілів в Європі. А в деяких країнах вони майже повністю зупинилися.

Про це свідчить статистика, яку оприлюднила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) у вівторок, 19 травня, йдеться в публікації DW.

Падіння продажів авто у Європі

В середньому у квітні 2020 року порівняно з показником річної давності продажі нових легкових автомобілів в ЄС знизилися на 76,3%.

Майже повна зупинка продажів

При цьому найбільш сильно впали продажі нових авто у країнах, у яких було вжито найбільш суворих заходів у боротьбі з поширенням вірусу.

Як впали продажі:

Італія – 97,6%;

Іспанія – 96,5;

Бельгія – 90,1%;

Франція – 88,8%;

Ірландія – 96,1%;

Великобританія – 97,3;

Німеччина – 61,1%.

"Причиною обвалення автомобільного ринку стала практично повна зупинка виробництва на кілька тижнів, а також закриття дилерських центрів через локдаун", – відзначили в асоціації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через панедеміі по всьому світу очікувано впали продажі нових авто. Як наслідок, тільки що випущені машини не відправляються до дилерів – виробники змушені зберігати їх імпровізованих складах.