Через карантин у Європі до нуля обвалились продажі автомобілів
Пандемія коронавірусу і введений через неї карантин обвалили продажі автомобілів в Європі. А в деяких країнах вони майже повністю зупинилися.
Про це свідчить статистика, яку оприлюднила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) у вівторок, 19 травня, йдеться в публікації DW.
В середньому у квітні 2020 року порівняно з показником річної давності продажі нових легкових автомобілів в ЄС знизилися на 76,3%.
Майже повна зупинка продажів
При цьому найбільш сильно впали продажі нових авто у країнах, у яких було вжито найбільш суворих заходів у боротьбі з поширенням вірусу.
Як впали продажі:
Італія – 97,6%;
Іспанія – 96,5;
Бельгія – 90,1%;
Франція – 88,8%;
Ірландія – 96,1%;
Великобританія – 97,3;
Німеччина – 61,1%.
"Причиною обвалення автомобільного ринку стала практично повна зупинка виробництва на кілька тижнів, а також закриття дилерських центрів через локдаун", – відзначили в асоціації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через панедеміі по всьому світу очікувано впали продажі нових авто. Як наслідок, тільки що випущені машини не відправляються до дилерів – виробники змушені зберігати їх імпровізованих складах.