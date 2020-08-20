Через Грецію санкції проти Білорусі можуть зірватися, – журналіст

Ярослав Маркін Ринки та компанії 17:19, 20.08.2020 Оновлено: 17:34, 20.08.2020

Санкції проти Білорусі, які Євросоюз збирається ввести через непрозорі вибори, можуть зірватися через позицію Греції та Кіпру.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Є невелике занепокоєння з приводу того, що Греція та/або Кіпр можуть не дати остаточне зелене світло санкціям проти Білорусі, поки ЄС не дасть зелене світло санкціям щодо Туреччини", – написав Йозвяк.

Санкції проти Білорусі можуть зірватися
Twitter / Рікард Йозвяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

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