Через Грецію санкції проти Білорусі можуть зірватися, – журналіст

Санкції проти Білорусі, які Євросоюз збирається ввести через непрозорі вибори, можуть зірватися через позицію Греції та Кіпру.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Є невелике занепокоєння з приводу того, що Греція та/або Кіпр можуть не дати остаточне зелене світло санкціям проти Білорусі, поки ЄС не дасть зелене світло санкціям щодо Туреччини", – написав Йозвяк.

Санкції проти Білорусі можуть зірватися Twitter / Рікард Йозвяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.