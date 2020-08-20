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Через Грецію санкції проти Білорусі можуть зірватися, – журналіст

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,5 т.
Через Грецію санкції проти Білорусі можуть зірватися

Через Грецію санкції проти Білорусі можуть зірватися. turkiston.biz

Санкції проти Білорусі, які Євросоюз збирається ввести через непрозорі вибори, можуть зірватися через позицію Греції та Кіпру.

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Є невелике занепокоєння з приводу того, що Греція та/або Кіпр можуть не дати остаточне зелене світло санкціям проти Білорусі, поки ЄС не дасть зелене світло санкціям щодо Туреччини", – написав Йозвяк.

Санкції проти Білорусі можуть зірватися

Санкції проти Білорусі можуть зірватися Twitter / Рікард Йозвяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка на виборах президента Білорусі.

ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими розгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.

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