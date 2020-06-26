'Укрзалізниця' під приводом коронавірусу попросила відкласти сплату 750 млн грн до бюджету

Міністерство інфраструктури через коронакризу запропонувало відкласти на півроку сплату до бюджету 750 млн грн дивідендів "Укрзалізниці".

Такі зміни до Закону "Про управління об’єктами державної власності", підготовлені МІУ, були затверджені на засіданні уряду 25 червня, повідомили "Наші гроші".

В пояснювальній записці Мінінфраструктури вказало, що коронакриза "призведе до негативного впливу на чистий прибуток "Укрзалізниці" обсягом до 1 млрд грн". При цьому, після зупинення пасажирського руху залізниця повернула квитків на 300 млн грн. А девальвація курсу гривні за п'ять місяців призвела до 4 млрд грн. збитків.

Для виходу з кризи "Укрзалізниця" запровадила низку заходів (режим простою для персоналу та відмовилася від підвищення зарплат, обмежила закупівлю матеріально-технічних ресурсів, скоротила капінвестиції, обмежила витрати палива та інше).

Проєктом фінансового плану на 2020 рік було передбачено платежі до бюджетів усіх рівні в обсязі 24,4 млрд грн. З них до держбюджету – 9,5 млрд грн. при очікуваних збитках в 7,7 млрд грн.

Фінансовий план "Укрзалізниці" на поточний рік не було затверджено.

Через таку ситуацію МІУ запропонувало перенести строки сплати дивідендів. Там запевняють, що це тимчасові заходи. На несплачені дивіденди просять не нараховувати пеню. При цьому Мінфін і Мінюст вказали, що Господарський кодекс забороняє органам держвлади забезпечувати привілейоване становище будь-якому підприємству і порушувати правила конкуренції.

Мінфін вказав, що зміни до закону призведуть до перенесення сплати на державну частку 749,5 млн грн., що призведе до невідповідності розпису дербюджету встановленим бюджетним призначенням. Ці застереження не були підтримані.

В держбюджеті 2020 року передбачені надходження від дивідендів підприємств з державною часткою на суму 61,4 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво філії "Укрзалізниці" "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК) провели відбір постачальника харчування в потяги Інтерсіті з грубими порушеннями, через що підприємство втратило мільйони, а пасажири отримали продукцію сумнівної якості.

В АТ "Укрзалізниця" прив'язали вартість квитків для пасажирів до цін на паливо, тож за закупівлі палива для УЗ за завищеними цінами тепер платитимуть українці. Журналісти припускають: орієнтовна сума переплати оцінюється у 100 млн грн і може осісти в кишенях кількох представників топменеджменту УЗ.