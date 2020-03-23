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23 березня • оновлено в 16:44
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Чекали першого зараженого: Милованов розповів, чому в розпал коронавірусу продавали маски за кордон

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Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Кабмін Олексія Гончарука не вводив заборону на експорт масок, тому що чекав перший випадок зараження коронавірусом.

В результаті поки в світі розгорталася епідемія, яка набула масштабів пандемії, український уряд в умовах відсутності тестів чекав, поки з'явиться перший хворий. "Пропонували заборонити експорт за умови діагнозу першого випадку коронавірусу в Україні. Це сталося 3-го березня. А 4-го змінили уряд. І вже новий уряд повинен був вводити заборону експорту і реекспорту масок. Вони це і зробили 11-го березня, через тиждень", – написав колишній міністр на своїй сторінці в Facebook.

Чекали заражених: Милованов розповів, чому продавали маски за кордон

Заява Милованова стала відповіддю на відкриття кримінального провадження Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою (САП). Там через 10 днів після публікації на OBOZREVATEL помітили в ЗМІ, що ще в січні, а після повторно на початку лютого секретар РНБО Олексій Данілов звертався до уряду з проханням заборонити експорт масок.

Кабмін же фактично не діяв, чекаючи, який сценарій буде розгортатися і, мабуть, все ще сподіваючись, що коронавірус торкнеться всього світу, крім України. За кілька місяців з країни вивезли за кордон сотні тисяч тонн захисних масок. Це призвело до того, що ні населення, ні навіть великий бізнес не може дістати засоби індивідуального захисту – маски неможливо купити, на всіх їх не вистачає.

Чекали заражених: Милованов розповів, чому продавали маски за кордон

Як раніше писав OBOZREVATEL, тільки в лютому з країни вивезли 118 тонн масок з фільтрами і 408 тонн без фільтра. Заборонив експорт вже новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак таке рішення було прийнято занадто пізно – в левової частки аптек масок немає взагалі, а там, де вони є, ціни злетіли в сотні разів. У деяких аптеках їх продають по 800 грн за 100 штук, при собівартості всієї упаковки в 20 грн.

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Тема
Коронавірус
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
вірус
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Економіка Ринки та компанії

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