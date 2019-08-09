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Чехія ускладнила правила для заробітчан: що змінилося

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Влада Чехії змінили правила працевлаштування для українських заробітчан. Тепер міняти місце роботи стане складніше.

Про це на Facebook повідомляє Посольство України в Празі. Зокрема, трудовим мігрантам-новачкам перейти до нового наймача можна буде тільки з дуже вагомої причини.

"Якщо це ваша перша робоча карта, ви можете змінити роботодавця не раніше, ніж через 6 місяців після отримання робочої карти. Звільнитися раніше зазначеного терміну можна в разі, якщо роботодавець порушує права працівника", – повідомляють в посольстві.

У всіх інших випадках про зміну місця роботи потрібно повідомити до МВС Чехії не пізніше, ніж за 30 днів до звільнення.

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Змінилися правила для трудових мігрантів у Чехії

Змінилися правила для трудових мігрантів у Чехії

ua.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща змінює міграційну політику. Зокрема, всі трудові мігранти повинні знати польську мову, а також працювати легально. При цьому там заявляють, що чекають робочі руки не тільки з України, але, в першу чергу, вихідців з В'єтнаму та Індії.

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Тема
Трудова міграція з України
Місце
Чехія
Тег
заробітчани
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Serov Oleg
Serov Oleg
80% всех нелегалов в Чехии украинцы...официальные данные...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
не рабы
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