Частина українців отримає пенсію пізніше: Кабмін ухвалив рішення

В Україні скоротили список професій, які дають право на вихід на пенсію у 50 років за наявності 20 (для жінок) і 25 років (для чоловіків) стажу. В результаті частина українців буде змушена виходити на пенсію пізніше.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 14 серпня. Так, зі списку "шкідливих" спеціальностей виключили: верхових доменних печей; машиністів тельферів, зайнятих на гарячих ділянках робіт; укладальників прокату, зайнятих на гарячих ділянках робіт. Раніше працівники зазначених професій мали право на пенсію в 50 років. За новими правилами їм доведеться працювати довше.

"Реалізація зазначеної постанови дозволить оптимізувати списки виробництв, робіт, професій, посад, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, і уникнути різних підходів до їхнього практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій та установ", – йдеться у документі.

Пенсії в Україні

Як раніше вже повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсійний вік становить 60 років. При цьому далеко не всі, хто працює, зможуть отримати виплату вчасно. Так, наразі діє такий пенсійний вік:

Для жінок. З 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щороку його збільшують на 6 місяців, у результаті до 2021-го він становитиме 60 років. Час старту "заслуженого відпочинку" залежить від дати народження (дивіться інфографіку). Цього року в 59 років вийдуть ті, хто народився не пізніше 30 вересня 1960-го.

Для чоловіків. Ті, хто не зміг накопичити необхідний стаж, зможуть вийти на пенсію у 63 або навіть 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачене до 2028 року. Важливо зазначити, що весь цей час частина українців, як і раніше, зможе отримати пенсійне посвідчення у 60 років. Різниця тільки в тому, що у 2019-му таких – абсолютна більшість, а у 2028-му буде всього 55%.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

у 2019-му – від 26 років стажу;

у 2020-му – від 27 років стажу;

у 2021-му – від 28 років стажу;

у 2022-му – від 29 років стажу;

у 2023-му – від 30 років стажу;

у 2024-му – від 31 роки стажу;

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років стажу;

у 2027-му – від 34 років стажу;

у 2028-му – від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

у 2019-му – від 16 до 26 років стажу;

у 2020-му – від 17 до 27 років стажу;

у 2021-му – від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

у 2019-му – до 16 стажу;

у 2020-му – до 17 років стажу;

у 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

у 2023-му – до 20 років стажу;

у 2024-му – до 21 року стажу;

у 2025-му – до 22 років стажу;

у 2026-му – до 23 років стажу;

у 2027-му – до 24 років стажу;

у 2028-му – до 25 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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