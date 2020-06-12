Только пообщались вчера в ФРУ с министром экономики Игорем Петрашко, где удалось рассказать ему о том, как загибается сейчас легкая промышленность, что падение уже составило 40% и продолжается, и что есть вопросы, требующие неотложного решения, как вечером получаем ответ от МЭРТ на одну из наших слезных просьб в стиле "идите лесом". Классический образец бюрократического издевательства и затягивания, но при этом без прямого отказа.

В итоге КМУ продолжает поддерживать нулевыми пошлиной и НДС импорт готовых средств индивидуальной защиты. Это было оправдано, когда был тотальный дефицит всего в первые полтора месяца карантина. Но сейчас спрос в десятки раз меньше существующего уже с мая месяца предложения нескольких сотен отечественных предприятий, наладивших производство масок, халатов и комбинезонов. Рынок насыщен и переполнен несмотря на остановку многих производств из-за отсутствия заказов. Украинский производитель СИЗ при этом платит все положенные налоги.

И, несмотря на все наши просьбы, никто не решился "симметрично" освободить швейников хотя-бы от НДС и пошлин на сырье, импортируемое для последующего пошива средств защиты. Например пошлину 4,3% до сих пор приходится платить при закупке швейниками нетканных материалов, используемых в пошиве медицинских и защитных халатов и комбинезонов. При этом в Украине эти материалы практические не производятся.

Этот же вопрос я задавал президенту на позавчерашней встрече с производственниками в Чернигове. Мне показалось, что меня услышали, но тем не менее имеем вот такой результат.

Объяснить я его могу только одним. Несмотря на заявленное президентом, премьером, министрами МОЗ и МЭРТ намерение в дальнейшем покупать защитные изделия для медиков у отечественных производителей, кому-то очень не хочется не то что преференций, а элементарно одинаковых условий и единых правил игры между импортерами и локальными швейниками.

Текст отказа выписан опытными бюрократами так, что это вреде бы не отказ, а изучение вопроса, который может когда-нибудь и решится, но после "финансово-экономических и макроэкономических обоснований..." и бла-бла-бла, можете почитать сам текст письма, подписанного профильным замом министра и одновременно Торговым представителем Украины (!) Тарасом Качкой. За время этих отчетов и обоснований в МОЗе успеют провести все закупки, в которых наши швейники не имеют шанса быть в равных условиях с китайцами и турками.

Кстати, хочу напомнить министру экономики и премьеру, что в той же Турции потенциал легкой промышленности до 80-х годов был на уровне УССР. А теперь по объемам производства они рванули вверх не на порядок, а уже раз в 100. И смогли за эти годы успешно интегрироваться в мировую экономику. И войти в тройку крупнейших экспортеров продукции легпрома. Знаете за счет чего? Вряд ли вы думаете, что там люди талантливее и швеи профессиональнее. Не-а. Всего три ключевые вещи они сделали:

- курс на импортозамещение;

- индустриализация;

- экспортноориентированность.

Как они это сделали, расскажу потом отдельным постом. Но фразами с трибун и встреч с бизнесом одних лидеров, а потом письмами с противоположным посылом этого не добиться. Разве что только добить промышленность, чтобы не мучилась. Хотя может у кого-то это и есть целью...

Господа вожди, если хотите роста экономики вместо коллапса и дефолта, то помогайте и принимайте решения! А не поручайте их тем, кто пишет отписки! Времени нет от слова совсем. Иначе производство, а за ней и экономика рухнут. И это только один из маленьких пустяковых примеров, решаемых быстро и решительно. И таких примеров полно сейчас не только в нашей отрасли...