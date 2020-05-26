Бюджет України недоотримав 58 млрд гривень, а держборг зріс

В Україні дефіцит бюджету перевищив 58,3 млрд гривень. Станом на 25 травня він виконаний на 86,5%, а держборг за підсумками квітня перевищив $81 млрд.

До місцевих бюджетів в свою чергу не надійшло 18,2 млрд гривень. Про це свідчить звіт про виконання держбюджету, опублікований на сайті Державного казначейства України, а також дані Міністерства фінансів України.

Бюджет України

Зокрема, план з надходжень до держбюджету за неповні п'ять місяців року митні органи виконали на 71,9% (мінус 38,6 млрд грн від плану), а податкові – на 92,0% (мінус 15,4 млрд грн від плану).

А ось план з доходів від приватизації перевиконано на 123,5%. Від продажу держвласності Україна станом на 26 травня отримала 481,7 млн грн при плані 390 млн грн.

Держборг виріс

За даними Міністерства фінансів України, у квітні 2020 року державний і гарантований державою борг України в гривневому вимірі зменшився на 2,7% – до 2,196 трлн гривень, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 1,3% – до 81,4 млрд.

У звіті відзначили, що ключовим фактором, який впливав на стан держборгу було коливання курсу валюти. За даними НБУ, гривня за підсумками квітня відносно долара просіла на 4,04%.

У квітні Україна витратила на виплати держборгу 9,9 млрд грн і 9 млрд грн на його обслуговування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до поточних умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету (передбачають урізання левової частки доходів і витрат).

За підсумками квітня 2020 року державний бюджет України було виконано на 88,4% – скарбниця недоотримала 41,4 млрд гривень. Левову частку грошей не дала митниця.