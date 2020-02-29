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29 лютого • оновлено в 13:28
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Бюджет Росії близький до краху: коронавірус обрушили ціни на нафту

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Ціни на нафту марки Brent опустилися нижче 50 доларів за барель і продовжують падіння. Для бюджету Росії це справжня загроза. Якщо така динаміка продовжиться, виконати головний фінансовий документ РФ не вдасться.

Про це пише "Российская газета". Ціна відсікання, по якій в бюджет надходять доходи, в 2020 році становить 42,4 долара за барель російської марки Urals, яка традиційно стоїть дещо менше північноморської Brent. Тобто поки котирування не опустилися нижче цього рівня, страждають тільки доходи Фонду національного добробуту (ФПС). Якщо ціна Urals впаде нижче, то втрати почне нести вже федеральний бюджет.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 24 лютого, упали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 24 лютого, упали в ході азіатських торгів

При цьому панічні настрої через епідемію коронавируса в світі цілком можуть ще більше опустити вартість чорного золота. Але, на думку фахівців, тільки на короткий термін.

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"Наступний значимий рівень нафтових цін - близько 35 доларів за барель, але малоймовірно, що ринок впаде настільки сильно", - вважає аналітик по товарних ринках компанії "Відкриття Брокер" Оксана Лукичева. На її думку, ціни стабілізуються поблизу рівня 47-50 доларів за барель нафти сорту Brent до появи більш точних оцінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкових пільг, які Росія надала своїм нафтозаводи.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі президенти Олександр Лукашенко і Володимир Путін визнали, що об'єднання Росії і Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – по нафті, газу і податків.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресор нафта
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Что ,опять ???А зато в Киеве на центральном вокзале,деревянный забор не крашенный стоит уже 10 лет.
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