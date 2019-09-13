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13 вересня • оновлено в 15:52
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Бюджет-2020 внесуть до Верховної Ради: у "Слузі народу" назвали дату

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Проект бюджету України на 2020 рік внесуть до Верховної Ради 15 вересня.

Про це повідомила представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає РБК-Україна. За її словами, проект бюджету створюється за участю МВФ.

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"Державний бюджет на 2020 рік плануємо внести до Верховної Ради 15 вересня. Зрозуміло, що все відбувається в трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів. Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня ми хочемо почути від нашого спікера. Тому що важливо, щоб були внесені і не порушено законодавство. Розглядати будемо вже з наступного тижня", – заявила Верещук.

Бюджет-2020 внесуть до Верховної Ради: у "Слузі народу" назвали дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 вересня стало відомо, що Верховна Рада на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Тег
бюджет
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