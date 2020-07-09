Буславець запропонувала "Центренерго" перейти на українське вугілля

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 21:03, 9.07.2020 Оновлено: 21:06, 9.07.2020

Державна компанія "Центренерго" розглядає можливість закупівлі вугілля у вітчизняних виробників, зокрема у ДТЕК "Добропіллявугілля" Ріната Ахметова.

Відповідне доручення дала виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец, повідомляється на сайті компанії.

"6 червня на нараді з представниками компанії ДТЕК в Міністерстві енергетики в.о. міністра енергетики Ольга Буславець доручила ПАТ "Центренерго" розглянути "можливість закуповувати енергетичне вугілля у вітчизняних виробників за конкурентними цінами". Зокрема – у ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", що входить в холдинг ДТЕК і шахти якого виведені в простій", – зазначив виконуючий обов'язки генерального директора "Центренерго" Олександр Корчинський.

При цьому він зазначив, що комерційна пропозиція, отримана вранці 8 липня, була неприйнятною. Зокрема, йдеться про 100% передоплату за відвантажене вугілля.

Корчинський додав пізніше процес переговорів перейшов в конструктивне русло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Буславец закликала "Центренерго" відновити використання вугілля на своїх ТЕС для стабілізації ситуації у вугільній галузі, оскільки спалювання газу на станціях дає лише короткострокову вигоду і призведе до необхідності імпорту вугілля з Росії.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Amazon заплатить штраф за торгівлю з Кримом

Російську мову в Україну завезли танки, – Ніцой

10 сильних фраз Лії Ахеджакової, які доводять, що вона друг України

Политическая сенсация: в ОП началась война компроматов

В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих COVID-19 із точністю до 92%