МоваЯзык

Топтеми:

Буславець запропонувала "Центренерго" перейти на українське вугілля

Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
913
Буславец рекомендувала 'Центренерго' купувати українське вугілля

Буславец рекомендувала "Центренерго" купувати українське вугілля.

Державна компанія "Центренерго" розглядає можливість закупівлі вугілля у вітчизняних виробників, зокрема у ДТЕК "Добропіллявугілля" Ріната Ахметова.

Відповідне доручення дала виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец, повідомляється на сайті компанії.

"6 червня на нараді з представниками компанії ДТЕК в Міністерстві енергетики в.о. міністра енергетики Ольга Буславець доручила ПАТ "Центренерго" розглянути "можливість закуповувати енергетичне вугілля у вітчизняних виробників за конкурентними цінами". Зокрема – у ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", що входить в холдинг ДТЕК і шахти якого виведені в простій", – зазначив виконуючий обов'язки генерального директора "Центренерго" Олександр Корчинський.

При цьому він зазначив, що комерційна пропозиція, отримана вранці 8 липня, була неприйнятною. Зокрема, йдеться про 100% передоплату за відвантажене вугілля.

Корчинський додав пізніше процес переговорів перейшов в конструктивне русло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Буславец закликала "Центренерго" відновити використання вугілля на своїх ТЕС для стабілізації ситуації у вугільній галузі, оскільки спалювання газу на станціях дає лише короткострокову вигоду і призведе до необхідності імпорту вугілля з Росії.

Україна"Центренерго"Міністерство енергетики та вугільної промисловостіРінат АхметовОльга Буславець
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії