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Бум на ринку нерухомості: коли різко подорожчає оренда квартир

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В Україні в травні традиційно спостерігається зниження числа угод на оренду житла. При цьому вже через півтора місяці на ринку очікується різке зростання попиту і підвищення цін на 10-20%.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив ріелтор Максим Бабуряк. Експерт упевнений: до серпня ціни на житло міняти не будуть. Потім можливе подорожчання житла приблизно на 10-20%. Квартира, яку на даний момент можна орендувати за 6,5 тис. грн, подорожчає до 7-7,5 тис.

"Зараз вартість однокімнатної квартири в Києві в середньому становить 8 тис. грн. Уже в серпні, коли на ринку традиційно спостерігається пожвавлення, думаю, будемо мати ціну ближче до 9 тис. грн. Є й самі бюджетні варіанти. Якщо зараз це 6,5 -7 тис. грн, то через пару місяців буде близько 7-7,5 тис. грн", — пояснює Бабуряк.

Оренда житла

Оренда житла

prodengi.kz

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Такий стрибок пов'язаний в першу чергу з напливом студентів напередодні старту навчального року. Крім того, у вересні починається активний бізнес-сезон, в столицю приїжджають робітники з різних куточків країни.

Правда, таку думку поділяють не всі експерти ринку. Чекати значне подорожчання оренди не доводиться, впевнена член правління Інституту нацполітики, експерт в сфері нерухомості Марина Багрова. Мовляв, ціни ближче до вересня, як і в минулі роки, дійсно підвищаться, але зростання буде незначним і в кращому випадку покриє просідання мертвого сезону весна-літо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд готує нову редакцію законопроекту "Про оренду", яка може дати забудовникам можливість будувати "орендні будинку" (в них будуть здаватися квартири). На даний момент велика частина ринку знаходиться в тіні.

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Тема
Оренда житла
Місце
Україна
Теги
оренда житлаквартира
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