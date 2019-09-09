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10 вересня • оновлено в 06:27
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/ Ринки та компанії

"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

3.3т Читати матеріал російською

У Росії запропонували встановити мінімальну ціну на цигарки в розмірі 250 рублів за пачку (близько 95 гривень).

Так там хочуть боротися з контрабандою та контрафактом. У соцмережах уже сміються з такої ідеї. Так нагадують, як у 90-і на ринках продавали сигаретні бички в майонезних банках.

"Вони охрініли. Навіть в ЄС таких цін немає. Я вже не кажу про якість продукції. І – так: якщо що, то я вже не курю. Мова не про мене, а про тих, для кого і кидати-то немає сенсу", – прокоментував новину в Twitter російський журналіст Саша Сотник.

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У коментарях відповідають, що тепер у людей з'явиться можливість кинути палити. Сотник у цьому сумнівається: "Щоб кинути – потрібно бачити мету. Заради чого, власне? А коли безнадія кругом – та й хрін би з ним, з цим курінням. Адже тут психологічний стан важливий".

"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

Twitter / Саша Сотник

Також ніхто не вірить і в протести, якщо таку норму справді приймуть.

"Ні, скрєпні глибше на пляшку сядуть і мовчки будуть бички потрошити. Пам'ятаю, як на ринках бички продавали в майонезних баночках. Флешбек, с*ка", – коментує інший користувач.

Він додає, що це ще сильніше підстібне контрабанду.

"Зараз контрабандні сиги з Казахстану торгують дрібним оптом. Торгуватимуть великим. Українці будуть возити. Сигарети там коштують дешевше російських втричі. А у мене родич від неробства тютюн вирощує. Люльковий тютюн вони одразу по 750 виставлять або залишать як є?" – запитує користувач Twitter.

"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

Twitter / Саша Сотник

Інші іронізують, що це "пропагандистська двоходівка".

"Як тільки це пекло візьмуть – усі Ольгінські негайно отримають методички, що др*чити тепер слід не на пломбір, а на "Яву" по 40 копійок", – написав Олексій Соколов.

"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

Twitter / Саша Сотник

"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія долає "мегапроекти" виключно в своїх столицях, а скільки-небудь великі будівництва в інших містах провалюються. Причина одна – всі гроші пішли на Крим.

Середня пенсія в Росії за рік зросла на цілих шість рублів. Згідно з Росстатом, у серпні 2019 року вона склала 14150 рублів.

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Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я не курю. Из родственников курит только свекр, и если он курить не бросит, то сколько он будет платить и что курить, это его трудности. Мнение Сотника не интересует вообще никого, жаль, что он такой жадный и бросил курить. Быстрее б сдох.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Как всегда, офигительный заголовок и взятый с неприлично части тела текст. В первоисточнике:" Депутат Сергей Катасонов предложил, чтобы фиксированная минимальная стоимость составляла 85 рублей. По его мнению, это снизит доступность сигарет, а также пресечёт контрабанду и контрафакт. «Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может, — пояснил депутат. — 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей." А предложение по 250 озвучил(хотя его никто не спрашивал) некто Хамзаев, учредитель НКО "Трезвая Россия". Ипанько, кстати, но на волне ЗОЖа бабло рубит исправно
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
В Украину будут ездить, бычки собирать.
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CARGO 100
CARGO 100
Владимирович Владимир, если что поляки будут возить, как в Германию за 2 евро ...
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