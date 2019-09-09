"Будуть бички потрошити": в Росії передбачили фінал нової реформи

У Росії запропонували встановити мінімальну ціну на цигарки в розмірі 250 рублів за пачку (близько 95 гривень).

Так там хочуть боротися з контрабандою та контрафактом. У соцмережах уже сміються з такої ідеї. Так нагадують, як у 90-і на ринках продавали сигаретні бички в майонезних банках.

"Вони охрініли. Навіть в ЄС таких цін немає. Я вже не кажу про якість продукції. І – так: якщо що, то я вже не курю. Мова не про мене, а про тих, для кого і кидати-то немає сенсу", – прокоментував новину в Twitter російський журналіст Саша Сотник.

У коментарях відповідають, що тепер у людей з'явиться можливість кинути палити. Сотник у цьому сумнівається: "Щоб кинути – потрібно бачити мету. Заради чого, власне? А коли безнадія кругом – та й хрін би з ним, з цим курінням. Адже тут психологічний стан важливий".

Twitter / Саша Сотник

Також ніхто не вірить і в протести, якщо таку норму справді приймуть.

"Ні, скрєпні глибше на пляшку сядуть і мовчки будуть бички потрошити. Пам'ятаю, як на ринках бички продавали в майонезних баночках. Флешбек, с*ка", – коментує інший користувач.

Він додає, що це ще сильніше підстібне контрабанду.

"Зараз контрабандні сиги з Казахстану торгують дрібним оптом. Торгуватимуть великим. Українці будуть возити. Сигарети там коштують дешевше російських втричі. А у мене родич від неробства тютюн вирощує. Люльковий тютюн вони одразу по 750 виставлять або залишать як є?" – запитує користувач Twitter.

Twitter / Саша Сотник

Інші іронізують, що це "пропагандистська двоходівка".

"Як тільки це пекло візьмуть – усі Ольгінські негайно отримають методички, що др*чити тепер слід не на пломбір, а на "Яву" по 40 копійок", – написав Олексій Соколов.

Twitter / Саша Сотник

Они охренели. Даже в ЕС таких цен нет. Я уже не говорю о качестве продукции. И - да: если что, то я уже не курю. Речь не обо мне, а о тех, для кого и бросать-то нет смысла...https://t.co/ofItesuUOD — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) September 9, 2019

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія долає "мегапроекти" виключно в своїх столицях, а скільки-небудь великі будівництва в інших містах провалюються. Причина одна – всі гроші пішли на Крим.

Середня пенсія в Росії за рік зросла на цілих шість рублів. Згідно з Росстатом, у серпні 2019 року вона склала 14150 рублів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!