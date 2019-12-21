Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинили: названа причина

Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, що прокладає газопровід "Північний потік-2", зупинила будівництво через загрозу санкцій США, які вже підписав американський глава Дональд Трамп.

Заяву зробили в прес-службі компанії, передає РИА Новости. У компанії уточнили, що роботи будуть зупинені до роз'яснення США заходів санкцій.

"Напередодні прийняття Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) Allseas призупинив свою роботу на трубопроводі "Північний потік-2", – йдеться в заяві компанії.

При цьому Мінфін США вже роз'яснив санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку". Вони вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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