Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинили: названа причина

Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, що прокладає газопровід "Північний потік-2", зупинила будівництво через загрозу санкцій США, які вже підписав американський глава Дональд Трамп.
Заяву зробили в прес-службі компанії, передає РИА Новости. У компанії уточнили, що роботи будуть зупинені до роз'яснення США заходів санкцій.
"Напередодні прийняття Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) Allseas призупинив свою роботу на трубопроводі "Північний потік-2", – йдеться в заяві компанії.
При цьому Мінфін США вже роз'яснив санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку". Вони вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроект, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
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