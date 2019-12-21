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21 грудня • оновлено в 07:43
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Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинили: названа причина

9.1т
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Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, що прокладає газопровід "Північний потік-2", зупинила будівництво через загрозу санкцій США, які вже підписав американський глава Дональд Трамп.

Заяву зробили в прес-службі компанії, передає РИА Новости. У компанії уточнили, що роботи будуть зупинені до роз'яснення США заходів санкцій.

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"Напередодні прийняття Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) Allseas призупинив свою роботу на трубопроводі "Північний потік-2", – йдеться в заяві компанії.

При цьому Мінфін США вже роз'яснив санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку". Вони вступили в силу негайно, і все будівництво має бути зупинено відразу.

Будівництво "Північного потоку-2" раптово зупинили: названа причина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Тег
Північний потік - 2
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трамп получив от руки Кремля зашифрованное письмо о том, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа и СП-2 Россия достроит сама патамушта уже не горит, с облегчением подписал «исторический по мнению xoxлофф закон», тем самым вбивая последний гвоздь в крышку гроба демократов с их обвинениями о давлении на Зеленского.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Достроят и без швейцарских ccыкyнoв. И Турецкий поток достроят. Там вложены такие деньги, что остановить строительство можно только прямым военным вмешательством. Но опыт Северной Кореи показывает, что пиндocы такие же ссыкуны, как и швейцарцы. Гадить - могут, на большее - не способны.
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Aldoshina Lana
Aldoshina Lana
Ну хоть одна поддержка в борьбе с рос.оккупацией Украины ,США ,а то для всех остальных важнее бабла ничего нет. Для Америки тоже деньги не лишние ,своим газом торговать ,но тут денежные интересы совпали с нашими национально-освободительными от рос.монгольского игра.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Aldoshina Lana, давно стонешь от ига ???
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Aldoshina Lana, Никакая это не поддержка, это под видом поддержки американцы ЕС навязывают свой более дорогой газ, поэтому не будьте такими наивными.
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