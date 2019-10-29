Незважаючи на зміну влади: відомий забудовник заявив про збереження стандартів

Незважаючи на зміну влади і конкуренцію серед київських забудовників, забудовник Comfort Life заявив, що буде продовжувати будувати якісне житло.

Як переконує сам забудовник, тиск з боку державних органів ще в 2017-2018 роках не зміг зламати компанію. Тоді вона вистояла і, не дивлячись на те, що обіцяне житло не завжди виходило здавати в терміни, вона наголошувала на якість.

Як відомо, будівельний бізнес в Україні отримав так звані "штампи", і в свою чергу існує думка, що забудовник хоче максимально заробити за всяку ціну, заощадити на матеріалах і точно не переживати про мешканців і їх здоров'я.

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Сьогодні у Києві та області активно ведуться будівельні роботи, "виростають" багатоповерхові будинки як гриби. Увагу покупця приваблює багато проектів, дешевих квадратних метрів, популярні особи на рекламних щитах, лояльність житлових програм. Але за дорогою рекламною кампанією люди отримують неякісне житло і невиконані обіцянки.

Компанія "Comfort Life Development", хоч і не так широко відома в публічному полі, має ряд серйозних проектів. З 2010 року вона будує житлові комплекси як в Києві, так і в передмісті, загальна квадратура проектів 350 000 м2 житлової площі і 70 000 м2 комерційної нерухомості.

Зараз в розробці компанії знаходяться шість інноваційних проектів. Як стверджує сам забудовник, його об'єкти екологічні, якісні і дуже зручні для дітей і людей з обмеженими можливостями.

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