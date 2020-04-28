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28 квітня • оновлено в 15:57
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Шмигаль пообіцяв створити 170 тисяч робочих місць

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Кабмін у 2020 році планує вкласти 100 млрд грн в дорожнє будівництво. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях.

Це є частиною програми "Велике будівництво", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 28 квітня, у своєму Telegram-каналі.

Ремонт доріг в Україні

Ремонт доріг в Україні

"У планах розширити програму також і на будівництво мостів. Школи, дитячі садочки та стадіони – це пріоритет для Уряду. Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, – реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я", – написав Шмигаль.

За його словами, програма "Велике будівництво" допоможе реалізувати три завдання:

  • підтримати людей роботою;

  • покращити якість доріг в Україні;

  • почати розігрів економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.

"Третина всіх коштів від програми має піти в регіони вже у травні", – додав голова уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Уряд України планує створити в країні приблизно пів мільйона робочих місць. Причому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

У мережі розгнівалися, що українцям у розпал карантину дозволили вирушити літаком на заробітки до Фінляндії.

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Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Дороги в Україні Робота в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
робота ремонт і будівництво доріг
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Економіка Ринки та компанії

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