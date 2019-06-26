Будівельники "Північного потоку-2" визнали прийдешній провал: проект під загрозою

Запустити "Північний потік-2" в січні 2020-го, як це раніше планувалося, найімовірніше, не вдасться через заборону Данії.

Про це заявив глава компанії-будівельника OMV Райнер Зеле. За його словами, "теоретична можливість" добудувати вчасно є, але дуже вірогідний зрив термінів. "Нам треба почекати, коли датська влада видасть дозвіл. Але чим пізніше воно буде надано, тим затримка в здачі проекту в експлуатацію може стати більш реальною", – цитує Зеле видання "Інтерфакс".

Так, 1 січня 2018 року набула чинності поправка до закону про континентальний шельф Данії. Новий закон дав МЗС Данії право накладати вето на інфраструктурні проекти в територіальних водах Данії з політичних міркувань. Рішення від міністерства закордонних справ очікується вже протягом 16 місяців. Nord Stream 2 досі не отримала жодної відповіді.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

Газова карта Європи

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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